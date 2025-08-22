Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη - Είχε κατηγορηθεί για εγκληματική οργάνωση

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη - Είχε κατηγορηθεί για εγκληματική οργάνωση
Μπροστά στα τρία ανήλικα παιδιά του ζευγαριού διαπράχθηκε το έγκλημα στον Βόλο.

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό του δράστη της νέας γυναικοκτονίας στον Βόλο, η οποία διαπράχθηκε μπροστά στα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας.

Ο 40χρονος δράστης, αφού μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 36χρονη σύζυγό του διέφυγε και είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., «από την έως τώρα έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας».

Στο παρελθόν ο δράστης έχει κατηγορηθεί μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Στις 28 Ιουνίου μεταφέρθηκε με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα γυναικοκτονία στον Βόλο: Άνδρας σκότωσε την σύζυγό του και τράπηκε σε φυγή

Νέα γυναικοκτονία στον Βόλο: Άνδρας σκότωσε την σύζυγό του και τράπηκε σε φυγή

Ελλάδα

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη γυναικοκτονία στον Βόλο

«Πρωινές ώρες σήμερα 22-08-2025 εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένη 36χρονη αλλοδαπή γυναίκα στην είσοδο πολυκατοικίας στον Βόλο.

Για την υπόθεση αναζητείται ο 40χρονος σύζυγός της. Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

Από τη μέχρι τώρα έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σημειώνεται ότι, ο 40χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ στις 28-06-2025, είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία».

Τα ανήλικα παιδιά τους μάρτυρες της δολοφονίας

Περίπου στις 10:30 της Παρασκευής, το ζευγάρι άρχισε να καβγαδίζει στο διαμέρισμα επί της οδού Κωνσταντά, όπου ζούσαν με τα τέσσερα παιδιά τους, ηλικίας 5, 7, 16 και 18 ετών. Τα τρία ανήλικα παιδιά βρίσκονταν στο διαμέρισμα.

Ο 40χρονος τραυμάτισε στον λαιμό με μαχαίρι την 36χρονη σύζυγό του. Εκείνη, προσπάθησε να γλιτώσει και έφτασε μέχρι την είσοδο της πολυκατοικίας, αλλά ο δράστης την ακολούθησε και τη μαχαίρωσε ξανά, στην πλάτη, σύμφωνα με το magnesianews. Οι πληροφορίες είναι συγκεχυμένες για το αν στη συνέχεια έπεσε το θύμα πάνω στην τζαμαρία της εισόδου, ή πέρασε από μέσα ο δράστης, που τράπηκε σε φυγή. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, όμως, παρά τις προσπάθειες που έγιναν, η γυναίκα δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά της.

Τα παιδιά σοκαρισμένα είπαν στους αστυνομικούς ότι ο πατέρας τους δολοφόνησε τη μητέρα τους. «Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι», φέρεται να είπε το ένα από αυτά, σύμφωνα με το thenewspaper.

Τα τρία παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Βόλου, προκειμένου να τους παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη, ενώ θα αναζητηθεί δομή προκειμένου να φιλοξενηθούν. Η 18χρονη κόρη της οικογένειας- που δούλευε την ώρα της δολοφονίας- ανέλαβε το φριχτό καθήκον της αναγνώρισης της σορού της μητέρας της.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Επίδομα 100 ευρώ: Πιέσεις για την πληρωμή

Επίδομα 100 ευρώ: Πιέσεις για την πληρωμή

Κορύφωση του καύσωνα σήμερα με 42άρια - Πότε χαλάει ο καιρός

Κορύφωση του καύσωνα σήμερα με 42άρια - Πότε χαλάει ο καιρός

«Μπλε Δράκος»: Όμορφος αλλά φονικός - Τί προκαλεί το τσίμπημά του

«Μπλε Δράκος»: Όμορφος αλλά φονικός - Τί προκαλεί το τσίμπημά του

Μαύρο φεγγάρι: Έρχεται η νύχτα του απόλυτου σκοταδιού

Μαύρο φεγγάρι: Έρχεται η νύχτα του απόλυτου σκοταδιού

Πώς θα αποφύγετε τη γαστρεντερίτιδα – Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέχετε

Πώς θα αποφύγετε τη γαστρεντερίτιδα – Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέχετε

Οι τροφές που βοηθούν τους σκύλους να ζήσουν έως και 32 μήνες περισσότερο

Οι τροφές που βοηθούν τους σκύλους να ζήσουν έως και 32 μήνες περισσότερο

Το λαχανικό που μειώνει τον κίνδυνο της άνοιας

Το λαχανικό που μειώνει τον κίνδυνο της άνοιας

FODMAP: Η δίαιτα κατά του IBS που κόβει την όρεξη και ρυθμίζει το σάκχαρο

FODMAP: Η δίαιτα κατά του IBS που κόβει την όρεξη και ρυθμίζει το σάκχαρο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Σχετικά Άρθρα

Στη φυλακή ο 28χρονος που μαχαίρωσε θανάσιμα την 47χρονη στην είσοδο της πολυκατοικίας της στο Χαλάνδρι

Στη φυλακή ο 28χρονος που μαχαίρωσε θανάσιμα την 47χρονη στην είσοδο της πολυκατοικίας της στο Χαλάνδρι

Ελλάδα
Βόλος: Τη σκότωσε μπροστά στα 3 παιδιά τους - «Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι»

Βόλος: Τη σκότωσε μπροστά στα 3 παιδιά τους - «Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι»

Ελλάδα
Νέα γυναικοκτονία στον Βόλο: Άνδρας σκότωσε την σύζυγό του και τράπηκε σε φυγή

Νέα γυναικοκτονία στον Βόλο: Άνδρας σκότωσε την σύζυγό του και τράπηκε σε φυγή

Ελλάδα
Βόλος: Τραυματίστηκε 6χρονος σε τροχαίο - Επέβαινε σε μηχανή με τον πατέρα και τη μητέρα του

Βόλος: Τραυματίστηκε 6χρονος σε τροχαίο - Επέβαινε σε μηχανή με τον πατέρα και τη μητέρα του

Ελλάδα

NETWORK

Οι τροφές που βοηθούν τους σκύλους να ζήσουν έως και 32 μήνες περισσότερο

Οι τροφές που βοηθούν τους σκύλους να ζήσουν έως και 32 μήνες περισσότερο

healthstat.gr
Πώς θα αποφύγετε τη γαστρεντερίτιδα – Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέχετε

Πώς θα αποφύγετε τη γαστρεντερίτιδα – Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέχετε

healthstat.gr
FODMAP: Η δίαιτα κατά του IBS που κόβει την όρεξη και ρυθμίζει το σάκχαρο

FODMAP: Η δίαιτα κατά του IBS που κόβει την όρεξη και ρυθμίζει το σάκχαρο

healthstat.gr
Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

ienergeia.gr
Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

ienergeia.gr
Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

ienergeia.gr
ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ienergeia.gr
Το λαχανικό που μειώνει τον κίνδυνο της άνοιας

Το λαχανικό που μειώνει τον κίνδυνο της άνοιας

healthstat.gr