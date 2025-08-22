Γυναικοκτονία στον Βόλο: Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη - Είχε κατηγορηθεί για εγκληματική οργάνωση

Μπροστά στα τρία ανήλικα παιδιά του ζευγαριού διαπράχθηκε το έγκλημα στον Βόλο.

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό του δράστη της νέας γυναικοκτονίας στον Βόλο, η οποία διαπράχθηκε μπροστά στα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας.

Ο 40χρονος δράστης, αφού μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 36χρονη σύζυγό του διέφυγε και είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., «από την έως τώρα έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας».

Στο παρελθόν ο δράστης έχει κατηγορηθεί μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Στις 28 Ιουνίου μεταφέρθηκε με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη γυναικοκτονία στον Βόλο

«Πρωινές ώρες σήμερα 22-08-2025 εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένη 36χρονη αλλοδαπή γυναίκα στην είσοδο πολυκατοικίας στον Βόλο.

Για την υπόθεση αναζητείται ο 40χρονος σύζυγός της. Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

Από τη μέχρι τώρα έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σημειώνεται ότι, ο 40χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ στις 28-06-2025, είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία».

Τα ανήλικα παιδιά τους μάρτυρες της δολοφονίας

Περίπου στις 10:30 της Παρασκευής, το ζευγάρι άρχισε να καβγαδίζει στο διαμέρισμα επί της οδού Κωνσταντά, όπου ζούσαν με τα τέσσερα παιδιά τους, ηλικίας 5, 7, 16 και 18 ετών. Τα τρία ανήλικα παιδιά βρίσκονταν στο διαμέρισμα.

Ο 40χρονος τραυμάτισε στον λαιμό με μαχαίρι την 36χρονη σύζυγό του. Εκείνη, προσπάθησε να γλιτώσει και έφτασε μέχρι την είσοδο της πολυκατοικίας, αλλά ο δράστης την ακολούθησε και τη μαχαίρωσε ξανά, στην πλάτη, σύμφωνα με το magnesianews. Οι πληροφορίες είναι συγκεχυμένες για το αν στη συνέχεια έπεσε το θύμα πάνω στην τζαμαρία της εισόδου, ή πέρασε από μέσα ο δράστης, που τράπηκε σε φυγή. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, όμως, παρά τις προσπάθειες που έγιναν, η γυναίκα δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά της.

Τα παιδιά σοκαρισμένα είπαν στους αστυνομικούς ότι ο πατέρας τους δολοφόνησε τη μητέρα τους. «Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι», φέρεται να είπε το ένα από αυτά, σύμφωνα με το thenewspaper.

Τα τρία παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Βόλου, προκειμένου να τους παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη, ενώ θα αναζητηθεί δομή προκειμένου να φιλοξενηθούν. Η 18χρονη κόρη της οικογένειας- που δούλευε την ώρα της δολοφονίας- ανέλαβε το φριχτό καθήκον της αναγνώρισης της σορού της μητέρας της.