Πρόγνωση για νέο καύσωνα: «Θα είναι αξιόλογος, έρχεται από δύο μεριές»

Πρόγνωση για αξιολόγο καύσωνα που έρχεται κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Με υψηλές θερμοκρασίες και πιθανό καύσωνα αναμένεται να μας υποδεχθεί ο φετινός Σεπτέμβριος, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια. Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο ίδιος αναφέρει πως, εφόσον επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά δεδομένα των Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών μοντέλων, η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα αξιόλογο κύμα καύσωνα.

Όπως εξηγεί, η θερμή αέρια μάζα που αναμένεται να επηρεάσει την περιοχή μας θα φτάσει από δύο διαφορετικές κατευθύνσεις, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, και ενδέχεται να εμμένει για αρκετές ημέρες, προκαλώντας συνθήκες έντονης ζέστης.

Ο κ. Τσατραφύλλιας διευκρινίζει πως τις επόμενες 24 ώρες η πρόγνωση θα είναι πιο ασφαλής και δεσμεύεται να επανέλθει με νεότερη ενημέρωση. Κλείνοντας την ανάρτησή του με χιουμοριστική διάθεση, σχολιάζει: «Αθάνατο ελληνικό καλοκαίρι… όπως και να έχει!».

tsatrafillias384_f7d22.jpg

