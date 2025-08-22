Ο Δήμος Αθηναίων καταγγέλλει: «Παράνομος χώρος ταφής ζώων συντροφιάς από το 2021»

Παράνομος χώρος ταφής ζώων συντροφιάς εντοπίστηκε εντός του Άλσους Χωροφυλακής, κοντά στο Κτηνιατρείο του Δήμου Αθηναίων, μετά από σχετική καταγγελία που έγινε γνωστή στις αρμόδιες αρχές.

Η καταγγελία επιβεβαιώθηκε έπειτα από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης 21 Αυγούστου, παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων και της Αντιδημάρχου Όλγας Δούρου. Όπως διαπιστώθηκε, ο χώρος είχε χρησιμοποιηθεί παράνομα για ταφή ζώων από το 2021.

Άμεσα υπεβλήθη μηνυτήρια αναφορά από την Αντιδήμαρχο, ενώ την υπόθεση έχει ήδη αναλάβει η αρμόδια Εισαγγελέας για τα ζώα συντροφιάς, η οποία διενεργεί σχετική έρευνα.

Παράλληλα, με εντολή του Δημάρχου κινήθηκαν και οι εσωτερικές διαδικασίες του Δήμου, προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.

Σε δήλωσή της, η δημοτική αρχή τόνισε ότι είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει τη νομιμότητα και τη διαφάνεια σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την προστασία και την ευζωία των ζώων συντροφιάς, δεσποζόμενων και αδέσποτων.