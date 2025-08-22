Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Γυναίκα αρνήθηκε να παραλάβει παραγγελία επειδή ο διανομέας δεν ήταν Έλληνας (βίντεο)

eurokinissi eurokinissi
Πελάτισσα αρνήθηκε παραγγελία λόγω εθνικότητας του διανομέα.

Ένα βίντεο που κάνει τον γύρο των social media προκαλεί θύελλα αντιδράσεων, καθώς δείχνει μια γυναίκα να αρνείται να παραλάβει την παραγγελία της από έναν διανομέα, με μοναδικό λόγο το ότι δεν ήταν Έλληνας.

Το βίντεο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει τραβηχτεί από τον ίδιο τον διανομέα. Αν και το πρόσωπο της γυναίκας δεν φαίνεται, ακούγονται καθαρά τα όσα είπε στον εργαζόμενο. Αρχικά, η πελάτισσα αφήνει τον διανομέα να περιμένει και τον κατηγορεί γιατί… ήρθε νωρίτερα από το χρονικό περιθώριο που είχε αναφέρει. «Έλεγε 18 λεπτά και ήρθατε σε 8», ακούγεται να λέει, και όταν εκείνος σχολιάζει ότι είναι θετικό που έφτασε νωρίτερα, απαντά: «Το καλό είναι το αναμενόμενο χρονικό περιθώριο».

Η κατάσταση κλιμακώνεται όταν η γυναίκα τον ρωτά αν είναι Έλληνας. Όταν εκείνος απαντά αρνητικά, η πελάτισσα αρνείται να παραλάβει την παραγγελία, ισχυριζόμενη ότι είχε σημειώσει στα σχόλια της παραγγελίας ότι επιθυμούσε «Έλληνα διανομέα».

Ο διανομέας, παρά την προσβλητική συμπεριφορά, αποχώρησε ήρεμος, σχολιάζοντας: «Έτυχε να είμαι εγώ», δείχνοντας ψυχραιμία και επαγγελματισμό.

Το βίντεο έχει γίνει viral για όλους τους λάθος λόγους, με χρήστες των social media να εκφράζουν την οργή τους για τη συμπεριφορά της γυναίκας, ενώ ταυτόχρονα επαινούν την ψύχραιμη αντίδραση του διανομέα.

{https://www.tiktok.com/@ledioshamzaj/video/7540704120060120342}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Επίδομα 100 ευρώ: Πιέσεις για την πληρωμή

Επίδομα 100 ευρώ: Πιέσεις για την πληρωμή

Κορύφωση του καύσωνα σήμερα με 42άρια - Πότε χαλάει ο καιρός

Κορύφωση του καύσωνα σήμερα με 42άρια - Πότε χαλάει ο καιρός

«Μπλε Δράκος»: Όμορφος αλλά φονικός - Τί προκαλεί το τσίμπημά του

«Μπλε Δράκος»: Όμορφος αλλά φονικός - Τί προκαλεί το τσίμπημά του

Μαύρο φεγγάρι: Έρχεται η νύχτα του απόλυτου σκοταδιού

Μαύρο φεγγάρι: Έρχεται η νύχτα του απόλυτου σκοταδιού

Ποιες τροφές να αποφεύγετε όταν παίρνετε φάρμακα για την καρδιά σας

Ποιες τροφές να αποφεύγετε όταν παίρνετε φάρμακα για την καρδιά σας

Διατροφή και κατάθλιψη: Ένα μέταλλο μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο

Διατροφή και κατάθλιψη: Ένα μέταλλο μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο

Σάουνα: Τα 5 μεγάλα οφέλη για την υγεία σας

Σάουνα: Τα 5 μεγάλα οφέλη για την υγεία σας

Παραδοσιακή τυρόπιτα με γιαούρτι - Η συνταγή

Παραδοσιακή τυρόπιτα με γιαούρτι - Η συνταγή

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Σχετικά Άρθρα

Ηράκλειο: Συγκλονίζει η μαρτυρία του 35χρονου διανομέα, που παρασύρθηκε από ΙΧ (Βίντεο)

Ηράκλειο: Συγκλονίζει η μαρτυρία του 35χρονου διανομέα, που παρασύρθηκε από ΙΧ (Βίντεο)

Ελλάδα
Τροχαίο δυστύχημα στη Βαυρώνα - Νεκρός διανομέας, το μηχανάκι του συγκρούστηκε με ΙΧ

Τροχαίο δυστύχημα στη Βαυρώνα - Νεκρός διανομέας, το μηχανάκι του συγκρούστηκε με ΙΧ

Ελλάδα
Οι Έλληνες εφοπλιστές πρωταγωνιστούν στις παραγγελίες νεότευκτων πλοίων

Οι Έλληνες εφοπλιστές πρωταγωνιστούν στις παραγγελίες νεότευκτων πλοίων

Οικονομία
Καταδικάστηκε διανομέας που τραυμάτισε θανάσιμα πεζό - Τον χτύπησε επειδή του έκανε παρατήρηση

Καταδικάστηκε διανομέας που τραυμάτισε θανάσιμα πεζό - Τον χτύπησε επειδή του έκανε παρατήρηση

Ελλάδα

NETWORK

Ο Σταύρος Παπασταύρου σε Αμοργό, Λιάδια, Κίναρο και Λέβιθα

Ο Σταύρος Παπασταύρου σε Αμοργό, Λιάδια, Κίναρο και Λέβιθα

ienergeia.gr
Αποστολή ελληνικών εναέριων και επίγειων δυνάμεων σε Πορτογαλία και Ισπανία για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών

Αποστολή ελληνικών εναέριων και επίγειων δυνάμεων σε Πορτογαλία και Ισπανία για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών

ienergeia.gr
Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Οι αλλαγές στο σώμα σας αν πίνετε ένα ποτήρι νερό πριν από κάθε γεύμα

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Οι αλλαγές στο σώμα σας αν πίνετε ένα ποτήρι νερό πριν από κάθε γεύμα

healthstat.gr
Απαγόρευση θήρας στη Χίο: ανάσα ζωής για το καμένο νησί

Απαγόρευση θήρας στη Χίο: ανάσα ζωής για το καμένο νησί

ienergeia.gr
Τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν μασάτε τσίχλα κάθε μέρα

Τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν μασάτε τσίχλα κάθε μέρα

healthstat.gr
Στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η κατασκευή έργων αποχέτευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας στο Πάτημα Βριλησσίων

Στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η κατασκευή έργων αποχέτευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας στο Πάτημα Βριλησσίων

ienergeia.gr
Πόσο συχνά πρέπει να κάνετε εξετάσεις αίματος;

Πόσο συχνά πρέπει να κάνετε εξετάσεις αίματος;

healthstat.gr
Ιαπωνική διατροφή:Το μυστικό ευεξίας και μακροζωίας

Ιαπωνική διατροφή:Το μυστικό ευεξίας και μακροζωίας

healthstat.gr