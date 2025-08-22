Γυναίκα αρνήθηκε να παραλάβει παραγγελία επειδή ο διανομέας δεν ήταν Έλληνας (βίντεο)

Πελάτισσα αρνήθηκε παραγγελία λόγω εθνικότητας του διανομέα.

Ένα βίντεο που κάνει τον γύρο των social media προκαλεί θύελλα αντιδράσεων, καθώς δείχνει μια γυναίκα να αρνείται να παραλάβει την παραγγελία της από έναν διανομέα, με μοναδικό λόγο το ότι δεν ήταν Έλληνας.

Το βίντεο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει τραβηχτεί από τον ίδιο τον διανομέα. Αν και το πρόσωπο της γυναίκας δεν φαίνεται, ακούγονται καθαρά τα όσα είπε στον εργαζόμενο. Αρχικά, η πελάτισσα αφήνει τον διανομέα να περιμένει και τον κατηγορεί γιατί… ήρθε νωρίτερα από το χρονικό περιθώριο που είχε αναφέρει. «Έλεγε 18 λεπτά και ήρθατε σε 8», ακούγεται να λέει, και όταν εκείνος σχολιάζει ότι είναι θετικό που έφτασε νωρίτερα, απαντά: «Το καλό είναι το αναμενόμενο χρονικό περιθώριο».

Η κατάσταση κλιμακώνεται όταν η γυναίκα τον ρωτά αν είναι Έλληνας. Όταν εκείνος απαντά αρνητικά, η πελάτισσα αρνείται να παραλάβει την παραγγελία, ισχυριζόμενη ότι είχε σημειώσει στα σχόλια της παραγγελίας ότι επιθυμούσε «Έλληνα διανομέα».

Ο διανομέας, παρά την προσβλητική συμπεριφορά, αποχώρησε ήρεμος, σχολιάζοντας: «Έτυχε να είμαι εγώ», δείχνοντας ψυχραιμία και επαγγελματισμό.

Το βίντεο έχει γίνει viral για όλους τους λάθος λόγους, με χρήστες των social media να εκφράζουν την οργή τους για τη συμπεριφορά της γυναίκας, ενώ ταυτόχρονα επαινούν την ψύχραιμη αντίδραση του διανομέα.

{https://www.tiktok.com/@ledioshamzaj/video/7540704120060120342}