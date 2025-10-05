Το θύμα μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο ενώ εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.

Κακουργηματική ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 25χρονου διανομέα που επιτέθηκε με κατσαβίδι, μετά από διαπληκτισμό, σε 40χρονο οδηγό Ι.Χ. στη συμβολή της Ιεράς Οδού με τη λεωφόρο Κηφισού και τον τραυμάτισε στο αριστερό μάτι το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου.

Ο 25χρονος διανομέας διώκεται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος αλλά και για τα πλημμελήματα της παράνομης οπλοφορία οπλοχρησίας, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και της εξύβρισης. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή.

Ο 25χρονος δράστης, ο οποίος είχε ήδη ταυτοποιηθεί από τις αρχές, παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Περιστερίου, όπου συνελήφθη.

Ωστόσο δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τις διωκτικές αρχές καθώς έχει απασχολήσει και στο παρελθόν την Αστυνομία για διάφορες υποθέσεις, όπως βίαιες επιθέσεις, κλοπές και ναρκωτικά.