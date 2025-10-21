Τα νέα συμβόλαια επιβεβαιώνουν τη διαρκώς αυξανόμενη σημασία των τεχνολογιών νυχτερινής και θερμικής όρασης για τις σύγχρονες ένοπλες δυνάμεις.

Η Theon International Plc ανακοίνωσε την υπογραφή πολυετούς συμφωνίας-πλαισίου με ευρωπαϊκό κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ για την προμήθεια διοπτρών νυχτερινής όρασης (NVGs) και του νέου θερμικού clip-on IRIS-C. Η σύμβαση, η οποία καλύπτει τόσο την προμήθεια του εξοπλισμού όσο και των ανταλλακτικών, έχει αρχική διάρκεια τριών ετών (2026-2028), με δυνατότητα πολυετών επεκτάσεων από το 2029 και μετά.

Παράλληλα, η Theon International Plc ανακοίνωσε δεύτερη ανάθεση σύμβασης από πελάτη στην Ασία, η οποία αφορά την προμήθεια αρκετών χιλιάδων θερμικών συστημάτων που διευκολύνουν τη στόχευση υπό δύσκολες συνθήκες. Η συγκεκριμένη παραγγελία τελεί υπό την έγκριση του προϋπολογισμού και των τελικών εγκρίσεων του χρήστη, ωστόσο ενισχύει τη στρατηγική διαφοροποίησης της Theon International Plc, καθώς αφορά προϊόντα πέρα από το ήδη εδραιωμένο χαρτοφυλάκιο συστημάτων νυχτερινής όρασης.

Τα νέα αυτά συμβόλαια επιβεβαιώνουν τη διαρκώς αυξανόμενη σημασία των τεχνολογιών νυχτερινής και θερμικής όρασης για τις σύγχρονες ένοπλες δυνάμεις. Όπως επισημαίνει η Theon International Plc, η ενσωμάτωση προηγμένων θερμικών δυνατοτήτων —είτε σε κράνη είτε σε άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό— αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας στο πεδίο μάχης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Theon International Plc, Κρίστιαν Χατζημηνάς, δήλωσε ότι «η υπογραφή αυτής της πρώτης συμφωνίας-πλαισίου υπογραμμίζει τη μετάβαση των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ σε πιο μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για τον εξοπλισμό φορητών συστημάτων, λαμβάνοντας υπόψιν τους περιορισμούς της παγκόσμιας παραγωγικής ικανότητας». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Theon International Plc βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με επιπλέον χώρες του ΝΑΤΟ για παρόμοιες συμφωνίες, ενώ οι επενδύσεις και οι εμπορικές συνεργασίες της στον τομέα των λυχνιών ενίσχυσης εικόνας (Image Intensifier Tubes) της προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης.

Από την πλευρά του, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Business Development Director της Theon International Plc, Philippe Mennicken, υπογράμμισε ότι «οι νέες αυτές συμβάσεις επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις μας για προϊοντική διαφοροποίηση προς τις ψηφιακές και θερμικές τεχνολογίες τα επόμενα χρόνια, ενώ παράλληλα διατηρούν την υψηλή ζήτηση για τον παραδοσιακό εξοπλισμό νυχτερινής όρασης, ιδιαίτερα στην Ευρώπη».

Η Theon International Plc έχει προγραμματίσει την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Γ’ τριμήνου στις 3 Νοεμβρίου, ενώ στις 6 Νοεμβρίου θα πραγματοποιήσει στην Αθήνα την Ημέρα Κεφαλαιαγορών (Capital Markets Day), όπου θα παρουσιάσει αναλυτικά το όραμα και τη στρατηγική THEON NEXT.