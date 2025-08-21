Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση -11 συλληψεις για ληστείες σε κοσμηματοπωλεία, καταστήματα και σπίτια

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση -11 συλληψεις για ληστείες σε κοσμηματοπωλεία, καταστήματα και σπίτια Φωτογραφία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ΑΡΧΕΙΟ/EUROKINISSI
Συνολικά εξιχνιάστηκαν 20 υποθέσεις ληστειών σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες.

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν ληστείες σε κοσμηματοπωλεία, εταιρείες, καταστήματα και σπίτια, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και των Σερρών. Σύμφωνα με την αστυνομία η λεία τους ξεπερνά τις 194.000 ευρώ.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 11 άτομα, από τα οποία τα 5 είναι ήδη έγκλειστα σε σωφρονιστικά ιδρύματα της χώρας και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για κατά περίπτωση σύσταση εγκληματικής οργάνωσης- συμμορίας, ληστεία κατά συναυτουργία και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής, τελεσθείσες και σε απόπειρα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι, είχαν συστήσει την εγκληματική οργάνωση τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2023.

Πώς λειτουργούσε η εγκληματική οργάνωση

Είχαν αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία (modus operandi), ενώ είχαν διαχωρίσει και ρόλους μεταξύ τους:

- 8 από τους κατηγορούμενους λειτουργούσαν ως επιχειρησιακά μέλη, τα οποία για τις μετακινήσεις τους από και προς τα σημεία ενδιαφέροντος ενάλλασσαν «επιχειρησιακά» οχήματα, ιδιοκτησίας μελών της οργάνωσης,
- για την απόκρυψη των «επιχειρησιακών» οχημάτων χρησιμοποιούσαν ως «καβάτζα», κλειστό υπόγειο χώρο στάθμευσης σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ τοποθετούσαν σε αυτά πινακίδες κυκλοφορίας, που είχαν προηγουμένως αφαιρέσει από άλλα οχήματα ή πλαστά αντίγραφα,
- Μία 31χρονη, μέλος της οργάνωσης είχε ενοικιάσει στο όνομά της το χώρο στάθμευσης των «επιχειρησιακών οχημάτων», ενώ παραχώρησε και δικό της όχημα για τη διευκόλυνση των σκοπών της οργάνωσης,
- Ένας 33χρονος και ένας 23χρονος, έβρισκαν εικονικούς ιδιοκτήτες για τα συγκεκριμένα οχήματα. Στη συνέχεια μεταβίβαζαν τα οχήματα σε άτομα του φιλικού και οικογενειακού περιβάλλοντος της οργάνωσης, με σκοπό την απόκρυψη των στοιχείων των πραγματικών κατόχων και την εξασφάλιση της ανεμπόδιστης δράσης της συμμορίας.

Όπως διαπιστώθηκε, οι κατηγορούμενοι συνδέονταν -κατά περίπτωση- με οικογενειακές και φιλικές σχέσεις μεταξύ τους. Στο πλαίσιο της δράσης τους, τα μέλη της οργάνωσης, από τις 4 Σεπτεμβρίου του 2023 έως τις 9 Νοεμβρίου του ίσιου έτους, προχώρησαν συνολικά σε 20 αξιόποινες πράξεις και συγκεκριμένα: ληστεία κοσμηματοπωλείου, δυο διαρρήξεις κοσμηματοπωλείων, διάρρηξη καταστήματος, διάρρηξη εταιρείας, 5 διαρρήξεις σπιτιών, κλοπή αυτοκινήτου, 8 κλοπές κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων και απόπειρα διάρρηξης Ιερού Ναού.

Το συνολικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση από τη δράση της υπερβαίνει τις 194.000 ευρώ, ενώ προκλήθηκαν και φθορές συνολικής αξίας 17.000 ευρώ.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια και χώρους στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα δυο «επιχειρησιακά» οχήματα που χρησιμοποιούσε η οργάνωση, καθώς και τρία άλλα οχήματα, τα οποία χρησιμοποίησαν ως μέσο προσέγγισης και διαφυγής από και προς την «καβάτζα» απόκρυψης, πριν και μετά την τέλεση των ληστειών. Τα κατασχεθέντα οχήματα απεστάλησαν για φύλαξη στο αρμόδιο Τελωνείο.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και άλλα αδικήματα, παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή, ενώ 4 από αυτούς προφυλακίστηκαν.
Η έρευνα συνεχίζεται για την εξακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Οι Έλληνες επιλέγουν ολοένα και περισσότερο ταξίδια σε προορισμούς του εξωτερικού

Οι Έλληνες επιλέγουν ολοένα και περισσότερο ταξίδια σε προορισμούς του εξωτερικού

Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως το τέλος του έτους

Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως το τέλος του έτους

Καλός ο καιρός σήμερα, θα «χτυπήσει» 40άρια την Παρασκευή

Καλός ο καιρός σήμερα, θα «χτυπήσει» 40άρια την Παρασκευή

Ξέχνα τα 10.000 βήματα - Δοκίμασε τον κανόνα περπατήματος 2:2:1

Ξέχνα τα 10.000 βήματα - Δοκίμασε τον κανόνα περπατήματος 2:2:1

Το Νο1 φρούτο για υγιή εγκέφαλο, καρδιά και έντερο

Το Νο1 φρούτο για υγιή εγκέφαλο, καρδιά και έντερο

Ράλι στην τιμή στο σουβλάκι: Ακόμα και πάνω από 5 ευρώ η τιμή του

Ράλι στην τιμή στο σουβλάκι: Ακόμα και πάνω από 5 ευρώ η τιμή του

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Τι είναι η αιφνίδια καρδιακή ανακοπή που υπέστη – Τα αίτια

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Τι είναι η αιφνίδια καρδιακή ανακοπή που υπέστη – Τα αίτια

Πώς θα κάνετε ΚΑΡΠΑ: Βήμα – βήμα η διαδικασία

Πώς θα κάνετε ΚΑΡΠΑ: Βήμα – βήμα η διαδικασία

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Πέθανε μετά από καρδιακή ανακοπή

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Πέθανε μετά από καρδιακή ανακοπή

Φάρμακο για την υπέρταση ο λιναρόσπορος – Όλα τα οφέλη

Φάρμακο για την υπέρταση ο λιναρόσπορος – Όλα τα οφέλη

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Σχετικά Άρθρα

Στον εισαγγελέα οι 6 Τούρκοι με τα πανάκριβα αυτοκίνητα

Στον εισαγγελέα οι 6 Τούρκοι με τα πανάκριβα αυτοκίνητα

Ελλάδα
Αττική: Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση για την τουρκική μαφία - 6 συλλήψεις

Αττική: Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση για την τουρκική μαφία - 6 συλλήψεις

Ελλάδα
Συλλήψεις και πρόστιμα για πρόκληση πυρκαγιών σε Αττική, Χαλκιδική και Φάρσαλα

Συλλήψεις και πρόστιμα για πρόκληση πυρκαγιών σε Αττική, Χαλκιδική και Φάρσαλα

Ελλάδα
Δύο συλλήψεις στη Νάξο για φωτιά σε απορρίμματα

Δύο συλλήψεις στη Νάξο για φωτιά σε απορρίμματα

Ελλάδα

NETWORK

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο, Παρασκευή σε έξι περιφέρειες της Ελλάδας

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο, Παρασκευή σε έξι περιφέρειες της Ελλάδας

ienergeia.gr
Απόστολος Βεσυρόπουλος: Τι είναι η αιφνίδια καρδιακή ανακοπή που υπέστη – Τα αίτια

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Τι είναι η αιφνίδια καρδιακή ανακοπή που υπέστη – Τα αίτια

healthstat.gr
Συνέδριο «Smart Villages»: Στις 2 Σεπτεμβρίου στη Σαλαμίνα

Συνέδριο «Smart Villages»: Στις 2 Σεπτεμβρίου στη Σαλαμίνα

ienergeia.gr
Πώς θα κάνετε ΚΑΡΠΑ: Βήμα – βήμα η διαδικασία

Πώς θα κάνετε ΚΑΡΠΑ: Βήμα – βήμα η διαδικασία

healthstat.gr
Φάρμακο για την υπέρταση ο λιναρόσπορος – Όλα τα οφέλη

Φάρμακο για την υπέρταση ο λιναρόσπορος – Όλα τα οφέλη

healthstat.gr
Η Sungrow κατακτά την ανώτερη βαθμίδα AAA στις αξιολογήσεις ESG της Morgan Stanley

Η Sungrow κατακτά την ανώτερη βαθμίδα AAA στις αξιολογήσεις ESG της Morgan Stanley

ienergeia.gr
Κέα: Έξαρση γαστρεντερίτιδας – Τουλάχιστον 80 κρούσματα την ημέρα

Κέα: Έξαρση γαστρεντερίτιδας – Τουλάχιστον 80 κρούσματα την ημέρα

healthstat.gr
Το ΚΕΠΑ αναζητά φοιτητές για εθελοντική εργασία

Το ΚΕΠΑ αναζητά φοιτητές για εθελοντική εργασία

ienergeia.gr