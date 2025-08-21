Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση -11 συλληψεις για ληστείες σε κοσμηματοπωλεία, καταστήματα και σπίτια

Συνολικά εξιχνιάστηκαν 20 υποθέσεις ληστειών σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες.

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν ληστείες σε κοσμηματοπωλεία, εταιρείες, καταστήματα και σπίτια, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και των Σερρών. Σύμφωνα με την αστυνομία η λεία τους ξεπερνά τις 194.000 ευρώ.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 11 άτομα, από τα οποία τα 5 είναι ήδη έγκλειστα σε σωφρονιστικά ιδρύματα της χώρας και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για κατά περίπτωση σύσταση εγκληματικής οργάνωσης- συμμορίας, ληστεία κατά συναυτουργία και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής, τελεσθείσες και σε απόπειρα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι, είχαν συστήσει την εγκληματική οργάνωση τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2023.

Πώς λειτουργούσε η εγκληματική οργάνωση

Είχαν αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία (modus operandi), ενώ είχαν διαχωρίσει και ρόλους μεταξύ τους:

- 8 από τους κατηγορούμενους λειτουργούσαν ως επιχειρησιακά μέλη, τα οποία για τις μετακινήσεις τους από και προς τα σημεία ενδιαφέροντος ενάλλασσαν «επιχειρησιακά» οχήματα, ιδιοκτησίας μελών της οργάνωσης,

- για την απόκρυψη των «επιχειρησιακών» οχημάτων χρησιμοποιούσαν ως «καβάτζα», κλειστό υπόγειο χώρο στάθμευσης σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ τοποθετούσαν σε αυτά πινακίδες κυκλοφορίας, που είχαν προηγουμένως αφαιρέσει από άλλα οχήματα ή πλαστά αντίγραφα,

- Μία 31χρονη, μέλος της οργάνωσης είχε ενοικιάσει στο όνομά της το χώρο στάθμευσης των «επιχειρησιακών οχημάτων», ενώ παραχώρησε και δικό της όχημα για τη διευκόλυνση των σκοπών της οργάνωσης,

- Ένας 33χρονος και ένας 23χρονος, έβρισκαν εικονικούς ιδιοκτήτες για τα συγκεκριμένα οχήματα. Στη συνέχεια μεταβίβαζαν τα οχήματα σε άτομα του φιλικού και οικογενειακού περιβάλλοντος της οργάνωσης, με σκοπό την απόκρυψη των στοιχείων των πραγματικών κατόχων και την εξασφάλιση της ανεμπόδιστης δράσης της συμμορίας.

Όπως διαπιστώθηκε, οι κατηγορούμενοι συνδέονταν -κατά περίπτωση- με οικογενειακές και φιλικές σχέσεις μεταξύ τους. Στο πλαίσιο της δράσης τους, τα μέλη της οργάνωσης, από τις 4 Σεπτεμβρίου του 2023 έως τις 9 Νοεμβρίου του ίσιου έτους, προχώρησαν συνολικά σε 20 αξιόποινες πράξεις και συγκεκριμένα: ληστεία κοσμηματοπωλείου, δυο διαρρήξεις κοσμηματοπωλείων, διάρρηξη καταστήματος, διάρρηξη εταιρείας, 5 διαρρήξεις σπιτιών, κλοπή αυτοκινήτου, 8 κλοπές κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων και απόπειρα διάρρηξης Ιερού Ναού.

Το συνολικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση από τη δράση της υπερβαίνει τις 194.000 ευρώ, ενώ προκλήθηκαν και φθορές συνολικής αξίας 17.000 ευρώ.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια και χώρους στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα δυο «επιχειρησιακά» οχήματα που χρησιμοποιούσε η οργάνωση, καθώς και τρία άλλα οχήματα, τα οποία χρησιμοποίησαν ως μέσο προσέγγισης και διαφυγής από και προς την «καβάτζα» απόκρυψης, πριν και μετά την τέλεση των ληστειών. Τα κατασχεθέντα οχήματα απεστάλησαν για φύλαξη στο αρμόδιο Τελωνείο.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και άλλα αδικήματα, παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή, ενώ 4 από αυτούς προφυλακίστηκαν.

Η έρευνα συνεχίζεται για την εξακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας.