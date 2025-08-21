Ένωση Πυροσβεστών: Ζητάμε σεβασμό, όχι προνόμια - «400 ώρες δουλειάς με κάτω από 1.000 ευρώ καθαρά»

Την ανθυγιεινή και υποτιμημένη πραγματικότητα που βιώνουν οι πυροσβέστες στην Ελλάδα καταγγέλλει η Ένωση Πτυχιούχων Αξιωματικών – Υπαξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, περιγράφοντας με λεπτομέρειες τις εξαντλητικές συνθήκες εργασίας και τις χαμηλές απολαβές.

Με βασικό μισθό που ξεκινά από τα 1.050 ευρώ μεικτά, οι πυροσβέστες καλούνται να εργάζονται έξι ημέρες την εβδομάδα, σε ακανόνιστα ωράρια, πολλές φορές εκτός του υφιστάμενου εργατικού πλαισίου και χωρίς τα παραδοσιακά δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Ένωση Πτυχιούχων Αξιωματικών Υπαξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.

Η ανακοίνωση της Ένωσης αναδεικνύει μια σειρά από χαρακτηριστικά παραδείγματα:

Για πολύωρη περιπολία στην ύπαιθρο, ακόμη και σε συνθήκες καύσωνα, η αμοιβή δεν ξεπερνά τα 9 ευρώ μεικτά.

Για κατάσβεση πυρκαγιάς με υψηλό κίνδυνο για την υγεία, το ποσό παραμένει το ίδιο.

Η νυχτερινή απασχόληση αντιστοιχεί σε μόλις 3,33 ευρώ την ώρα, ενώ για εργασία εκτός έδρας η ημερήσια αποζημίωση είναι 36 ευρώ μεικτά, ανεξάρτητα από το κόστος ζωής.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους χαμηλόβαθμους αξιωματικούς που διοικούν πυροσβεστικά κλιμάκια «με κρίσιμες ευθύνες, χωρίς καμία αποζημίωση θέσης», αλλά και στους υπαλλήλους σε νησιά και παραμεθόριες περιοχές που καλούνται να ανταπεξέλθουν σε υπέρογκα ενοίκια χωρίς καμία στέγαση από το κράτος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης, διοικητές και υποδιοικητές με πάνω από 25 χρόνια υπηρεσίας εργάζονται τους θερινούς μήνες κατά μέσο όρο πάνω από 400 ώρες μηνιαίως, συνεχώς εκτεθειμένοι σε καπνό, θερμική καταπόνηση και αϋπνία. «Το τηλέφωνο δεν κλείνει ποτέ», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Αποτέλεσμα είναι ότι ακόμη και αξιωματικοί με ονομαστικό μισθό 2.000 ευρώ, στην πράξη αμείβονται με κάτω από 1.000 ευρώ, αν ληφθούν υπόψη οι πραγματικές ώρες εργασίας.

«Γίνεται ξεκάθαρο ότι αυτός ο μισθός δεν μπορεί να ζήσει τις οικογένειές μας», τονίζει η Ένωση, υπογραμμίζοντας πως πέρα από την οικονομική δυσπραγία δεν υπάρχει καμία κρατική μέριμνα για τα παιδιά των πυροσβεστών.

Και καταλήγει στην ανακοίνωσή της «Δεν ζητάμε προνόμια. Ζητάμε σεβασμό, δικαιοσύνη και προστασία. Γιατί όταν όλοι απομακρύνονται από τον κίνδυνο, ο πυροσβέστης μπαίνει μέσα στις φλόγες. Η Πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα μας με πράξεις που θα έχουν ουσιαστικό οικονομικό και ηθικό αντίκτυπο».