Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Ένωση Πυροσβεστών: Ζητάμε σεβασμό, όχι προνόμια - «400 ώρες δουλειάς με κάτω από 1.000 ευρώ καθαρά»

Ένωση Πυροσβεστών: Ζητάμε σεβασμό, όχι προνόμια - «400 ώρες δουλειάς με κάτω από 1.000 ευρώ καθαρά»
Την ανθυγιεινή και υποτιμημένη πραγματικότητα που βιώνουν οι πυροσβέστες στην Ελλάδα καταγγέλλει η Ένωση Πτυχιούχων Αξιωματικών – Υπαξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, περιγράφοντας με λεπτομέρειες τις εξαντλητικές συνθήκες εργασίας και τις χαμηλές απολαβές.

Με βασικό μισθό που ξεκινά από τα 1.050 ευρώ μεικτά, οι πυροσβέστες καλούνται να εργάζονται έξι ημέρες την εβδομάδα, σε ακανόνιστα ωράρια, πολλές φορές εκτός του υφιστάμενου εργατικού πλαισίου και χωρίς τα παραδοσιακά δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Ένωση Πτυχιούχων Αξιωματικών Υπαξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.

Η ανακοίνωση της Ένωσης αναδεικνύει μια σειρά από χαρακτηριστικά παραδείγματα:

  • Για πολύωρη περιπολία στην ύπαιθρο, ακόμη και σε συνθήκες καύσωνα, η αμοιβή δεν ξεπερνά τα 9 ευρώ μεικτά.
  • Για κατάσβεση πυρκαγιάς με υψηλό κίνδυνο για την υγεία, το ποσό παραμένει το ίδιο.
  • Η νυχτερινή απασχόληση αντιστοιχεί σε μόλις 3,33 ευρώ την ώρα, ενώ για εργασία εκτός έδρας η ημερήσια αποζημίωση είναι 36 ευρώ μεικτά, ανεξάρτητα από το κόστος ζωής.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους χαμηλόβαθμους αξιωματικούς που διοικούν πυροσβεστικά κλιμάκια «με κρίσιμες ευθύνες, χωρίς καμία αποζημίωση θέσης», αλλά και στους υπαλλήλους σε νησιά και παραμεθόριες περιοχές που καλούνται να ανταπεξέλθουν σε υπέρογκα ενοίκια χωρίς καμία στέγαση από το κράτος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης, διοικητές και υποδιοικητές με πάνω από 25 χρόνια υπηρεσίας εργάζονται τους θερινούς μήνες κατά μέσο όρο πάνω από 400 ώρες μηνιαίως, συνεχώς εκτεθειμένοι σε καπνό, θερμική καταπόνηση και αϋπνία. «Το τηλέφωνο δεν κλείνει ποτέ», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Αποτέλεσμα είναι ότι ακόμη και αξιωματικοί με ονομαστικό μισθό 2.000 ευρώ, στην πράξη αμείβονται με κάτω από 1.000 ευρώ, αν ληφθούν υπόψη οι πραγματικές ώρες εργασίας.

«Γίνεται ξεκάθαρο ότι αυτός ο μισθός δεν μπορεί να ζήσει τις οικογένειές μας», τονίζει η Ένωση, υπογραμμίζοντας πως πέρα από την οικονομική δυσπραγία δεν υπάρχει καμία κρατική μέριμνα για τα παιδιά των πυροσβεστών.

Και καταλήγει στην ανακοίνωσή της «Δεν ζητάμε προνόμια. Ζητάμε σεβασμό, δικαιοσύνη και προστασία. Γιατί όταν όλοι απομακρύνονται από τον κίνδυνο, ο πυροσβέστης μπαίνει μέσα στις φλόγες. Η Πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα μας με πράξεις που θα έχουν ουσιαστικό οικονομικό και ηθικό αντίκτυπο».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Οι Έλληνες επιλέγουν ολοένα και περισσότερο ταξίδια σε προορισμούς του εξωτερικού

Οι Έλληνες επιλέγουν ολοένα και περισσότερο ταξίδια σε προορισμούς του εξωτερικού

Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως το τέλος του έτους

Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως το τέλος του έτους

Καλός ο καιρός σήμερα, θα «χτυπήσει» 40άρια την Παρασκευή

Καλός ο καιρός σήμερα, θα «χτυπήσει» 40άρια την Παρασκευή

Ξέχνα τα 10.000 βήματα - Δοκίμασε τον κανόνα περπατήματος 2:2:1

Ξέχνα τα 10.000 βήματα - Δοκίμασε τον κανόνα περπατήματος 2:2:1

Το Νο1 φρούτο για υγιή εγκέφαλο, καρδιά και έντερο

Το Νο1 φρούτο για υγιή εγκέφαλο, καρδιά και έντερο

Ράλι στην τιμή στο σουβλάκι: Ακόμα και πάνω από 5 ευρώ η τιμή του

Ράλι στην τιμή στο σουβλάκι: Ακόμα και πάνω από 5 ευρώ η τιμή του

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Τι είναι η αιφνίδια καρδιακή ανακοπή που υπέστη – Τα αίτια

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Τι είναι η αιφνίδια καρδιακή ανακοπή που υπέστη – Τα αίτια

Πώς ο καύσωνας επηρεάζει τα αυτοάνοσα νοσήματα - Τι πρέπει να ξέρετε

Πώς ο καύσωνας επηρεάζει τα αυτοάνοσα νοσήματα - Τι πρέπει να ξέρετε

Τελικά το φοινικέλαιο είναι καλό ή κακό για την υγεία μας; - Τι λέει η επιστήμη

Τελικά το φοινικέλαιο είναι καλό ή κακό για την υγεία μας; - Τι λέει η επιστήμη

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Πέθανε μετά από καρδιακή ανακοπή

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Πέθανε μετά από καρδιακή ανακοπή

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Σχετικά Άρθρα

Φωτιά τώρα στην Ηλεία - Τέσσερα εναέρια μέσα στη «μάχη»

Φωτιά τώρα στην Ηλεία - Τέσσερα εναέρια μέσα στη «μάχη»

Ελλάδα
Πυρκαγιά σε σκάφος μεταξύ Δήλου και Ρήνειας- Διασώθηκαν δύο άτομα

Πυρκαγιά σε σκάφος μεταξύ Δήλου και Ρήνειας- Διασώθηκαν δύο άτομα

Ελλάδα
Τύρναβος: Καίει ακόμα η φωτιά στο Αμύγδαλο - Μάχη σε διάσπαρτα μέτωπα

Τύρναβος: Καίει ακόμα η φωτιά στο Αμύγδαλο - Μάχη σε διάσπαρτα μέτωπα

Ελλάδα
Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα Τρίτη

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα Τρίτη

Ελλάδα

NETWORK

Ιός Δυτικού Νείλου: 2 Νεκροί στην Ελλάδα – Στα 47 τα κρούσματα

Ιός Δυτικού Νείλου: 2 Νεκροί στην Ελλάδα – Στα 47 τα κρούσματα

healthstat.gr
Πώς θα κάνετε ΚΑΡΠΑ: Βήμα – βήμα η διαδικασία

Πώς θα κάνετε ΚΑΡΠΑ: Βήμα – βήμα η διαδικασία

healthstat.gr
Η Sungrow κατακτά την ανώτερη βαθμίδα AAA στις αξιολογήσεις ESG της Morgan Stanley

Η Sungrow κατακτά την ανώτερη βαθμίδα AAA στις αξιολογήσεις ESG της Morgan Stanley

ienergeia.gr
Συνέδριο «Smart Villages»: Στις 2 Σεπτεμβρίου στη Σαλαμίνα

Συνέδριο «Smart Villages»: Στις 2 Σεπτεμβρίου στη Σαλαμίνα

ienergeia.gr
Απόστολος Βεσυρόπουλος: Τι είναι η αιφνίδια καρδιακή ανακοπή που υπέστη – Τα αίτια

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Τι είναι η αιφνίδια καρδιακή ανακοπή που υπέστη – Τα αίτια

healthstat.gr
Απόστολος Βεσυρόπουλος: Πέθανε μετά από καρδιακή ανακοπή

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Πέθανε μετά από καρδιακή ανακοπή

healthstat.gr
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο, Παρασκευή σε έξι περιφέρειες της Ελλάδας

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο, Παρασκευή σε έξι περιφέρειες της Ελλάδας

ienergeia.gr
Το ΚΕΠΑ αναζητά φοιτητές για εθελοντική εργασία

Το ΚΕΠΑ αναζητά φοιτητές για εθελοντική εργασία

ienergeia.gr