Περισσότεροι από 250 άνθρωποι αγνοούνται μετά την τεράστια πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ.

Σε 75 νεκρούς αυξήθηκε ο τραγικός απολογισμός από την τεράστια φωτιάς στους ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ, ενώ περισσότεροι από 250 άνθρωποι αγνοούνται.

Οι πυροσβέστες ακόμα δίνουν μάχη για να φτάσουν σε τυχόν παγιδευμένους στους ψηλότερους ορόφους του συγκροτήματος Wang Fuk Court, εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και του πυκνού καπνού. Τέσσερις εστίες έσβησαν και άλλες τρεις τέθηκαν υπό έλεγχο. Οι τραυματίες ανέρχονται σε 76, ανάμεσά τους 11 πυροσβέστες. Από τους 61 ανθρώπους που νοσηλεύονται, οι 15 είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Νωρίτερα, ο κυβερνήτης του Χονγκ Κονγκ, Τζον Λι, έκανε λόγο για 279 αγνοούμενους. Στη συνέχεια πυροσβέστες ανέφεραν ότι επικοινώνησαν με κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους, αλλά ο επίσημος αριθμός για τους αγνοούμενους δεν έχει επικαιροποιηθεί μέχρι στιγμής.

Ήδη τρία άτομα έχουν συλληφθεί για τη φονική πυρκαγιά, έπειτα από τον εντοπισμό εύφλεκτων υλικών στο υπό ανακαίνιση συγκρότημα κατοικιών, που σύμφωνα με την αστυνομία προκάλεσαν τη γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς. Πρόκειται για δύο διευθυντές και έναν σύμβουλο μηχανικό της κατασκευαστικής εταιρείας, που συνελήφθησαν ως ύποπτοι για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Τα κτίρια του συγκροτήματος ήταν καλυμμένα με προστατευτικά φύλλα πλέγματος και πλαστικό που ενδέχεται να μην πληρούν τα πρότυπα πυρασφάλειας, σύμφωνα με την αστυνομία. Στο κτίριο που έμεινε ανέπαφο από τις φλόγες, διαπιστώθηκε ότι κάποια παράθυρα ήταν σφραγισμένα με αφρώδες υλικό, το οποίο είχε τοποθετήσει η κατασκευαστική εταιρεία που έκανε ανακαίνιση εδώ και ένα χρόνο.

Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα σε επτά από τις οκτώ πολυκατοικίες αυτού του συγκροτήματος, το οποίο εγκαινιάστηκε το 1983 και έχει 1.984 διαμερίσματα, με περισσότερους από 4.600 ενοίκους.