Η πυκνή δόμηση του Χονγκ Κονγκ και η χρήση σκαλωσιών από μπαμπού αποτελούν εδώ και καιρό πρόκληση για την πυροσβεστική, ιδιαίτερα σε παλαιότερες ή πυκνοκατοικημένες περιοχές όπως το Tai Po.

Τουλάχιστον δυο άνθρωποι υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα και αρκετοί άλλοι παγιδεύτηκαν μετά το ξέσπασμα μεγάλης πυρκαγιάς σε συγκρότημα κατοικιών στο Χονγκ Κονγκ την Τετάρτη.

Σύμφωνα με τη South China Morning Post, οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα σε σκαλωσιές από μπαμπού στο συγκρότημα στην περιοχή Tai Po το απόγευμα.

Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πυκνό καπνό να υψώνεται στον ουρανό, καθώς η φωτιά τυλίγει το κτήριο και οι πυροσβέστες προσπαθούν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Live εικόνα

{https://www.youtube.com/watch?v=OySt7pA3Usc}

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες για τον ακριβή αριθμό των ατόμων που παγιδεύτηκαν ή για τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονταν.

{https://x.com/Osint613/status/1993590408899969541?s=20}

Ο πύργος που πήρε φωτιά αποτελεί μέρος ενός μεγάλου συγκροτήματος κατοικιών οκτώ πύργων που περιλαμβάνει περίπου 2.000 κατοικίες.

Ορισμένα από τα γύρω κτίρια καλύπτονταν με σκαλωσιές από μπαμπού, ένα συνηθισμένο χαρακτηριστικό στις κατασκευές στο Χονγκ Κονγκ, αλλά που σύμφωνα με τους πυροσβέστες μπορεί να επιταχύνει τη διάδοση της φωτιάς.

ΜΜΕ - συμπεριλαμβανομένων των RTHK και South China Morning Post - ανέφεραν ότι η φωτιά ανέβαινε κατά μήκος των σκαλωσιών ενώ οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να φτάσουν στους παγιδευμένους κατοίκους.

Ζωντανά πλάνα από τοπικά δίκτυα δείχνουν πυκνές φλόγες και καπνό να αναδύονται από τους ανώτερους ορόφους, ενώ οι φλόγες τυλίγουν το σκελετό του κτηρίου. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι δέχθηκε μεγάλο αριθμό κλήσεων έκτακτης ανάγκης από ανθρώπους που δεν μπορούσαν να βγουν καθώς οι συνθήκες επιδεινώνονταν.

{https://x.com/Bobnews24C/status/1993613866912350257?s=20}