Καβάλα: 11χρονος τραυματίστηκε πέφτοντας από jet ski, συνελήφθη ο χειριστής

Ελαφρύς ο τραυματισμός του 11χρονου στην Καβάλα.

Ένα 11χρονο αγόρι τραυματίστηκε ελαφρά όταν έπεσε από jet ski στην Καβάλα, κάτι που οδήγησε στη σύλληψη του χειριστή και ιδιοκτήτη.

Το αγόρι, που είναι από τη Βρετανία, πήγε με τη μητέρα του στην παραλία Αμμολόφων Παγγαίου, στην Καβάλα, με σκοπό την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής. Κατά τη διάρκεια της βόλτας με jet ski, στο οποίο ο 11χρονος ήταν επιβάτης και χειριστής ο 53χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, το αγόρι έπεσε στη θάλασσα λόγω του κυματισμού και τραυματίστηκε ελαφρά, σύμφωνα με το Λιμενικό.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ελευθερούπολης για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας, που διενεργεί την προανάκριση, συνέλαβε τον 53χρονο για σωματική βλάβη από αμέλεια.