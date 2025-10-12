Το τραγικό δυστύχημα έγινε στον δήμο Παγγαίου.

Ένα τραγικο δυστύχημα έλαβε χώρα στην Καβάλα, όταν σκοτώθηκε ένας 51χρονος κυνηγός από την εκπυρσοκρότηση όπλου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μία ομάδα φίλων που πήγε για κυνήγι από νωρίς το πρωί της Κυριακής, σε αγροτική έκταση της δημοτικής κοινότητας Ορφανού, την ώρα που βρίσκονταν κατά τη διαδικασία περισυλλογής ενός ζώου φαίνεται πως το κυνηγετικό όπλο του θύματος εκπυρσοκρότησε, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το όπλο φαίνεται πως δεν ήταν ασφαλισμένο.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις Αρχές.