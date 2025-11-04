Η σύλληψη έγινε το πρωί της Τρίτης 4 Νοεμβρίου 2025, στην Αθήνα όταν στο πλαίσιο ελέγχων του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών.

Στη σύλληψη ενός 37χρονου Έλληνα στην Αθήνα για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, προχώρησε η αστυνομία.

Η σύλληψη έγινε το πρωί της Τρίτης 4 Νοεμβρίου 2025 όταν στο πλαίσιο ελέγχων του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος να έχει σε σακίδιο στη μηχανή του ένα πιστόλι, με γεμιστήρα με 10 φυσίγγια.

Οι αρχές κατάσχεσαν τη μηχανή του και δύο κινητά τηλέφωνα.

Σημειώνεται ότι, ο 37χρονος είχε κατηγορηθεί το 2024 για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εμπλέκονταν σε εκβιασμούς ιδιοκτητών καταστημάτων και εκρήξεις, εμπρησμούς, ξυλοδαρμούς, καθώς και αγοραπωλησίες ναρκωτικών σε διάφορες περιοχές της Αττικής, ενώ μέλη της συμμετείχαν και σε οπαδικά επεισόδια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.