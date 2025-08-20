Games
Φάρσαλα: Με κάταγμα στη γνάθο 21χρονος που ξυλοκοπήθηκε από 19χρονο και 16χρονο (Βίντεο)

Φάρσαλα: Με κάταγμα στη γνάθο 21χρονος που ξυλοκοπήθηκε από 19χρονο και 16χρονο (Βίντεο) Φωτογραφία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ΑΡΧΕΙΟ/EUROKINISSI
Το περιστατικό συνέβη στην πλατεία Δημαρχείου στα Φάρσαλα τα ξημερώματα της Κυριακής.

Δύο άτομα ξυλοκόπησαν άγρια έναν 21χρονο στα Φάρσαλα με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο με κάταγμα στη γνάθο.

Ο νεαρός αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Το περιστατικό έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής. Τότε ο 21χρονος δέχθηκε επίθεση από έναν 19χρονο και έναν 16χρονο. Όλα έγιναν στην πλατεία δημαρχείου στα Φάρσαλα και σύμφωνα με πληροφορίες, που μεταδίδει η ΕΡΤ, οι 3 νεαροί διασκέδαζαν σε διαφορετικές παρέες σε μπαρ της περιοχής.

Κάποια στιγμή ήρθαν σε συμπλοκή οι δύο παρέες, λογομάχησαν έντονα έξω από το μπαρ και στη συνέχεια ο 21χρονος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τους δύο νεαρούς, οι οποίοι τον χτύπησαν σοβαρά στο κεφάλι και την κοιλιακή χώρα.

Ο 21χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Φαρσάλων και από εκεί με ασθενοφόρο στο εφημερεύον πανεπιστημιακό νοσοκομείο

Οι δύο νεαροί, ο ένας εκ των οποίων φέρεται να ήταν διακοπές στα Φάρσαλα, συνελήφθησαν και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους από το ΑΤ Φαρσάλων.

