Ελλάδα

«Τους ακούγαμε να φωνάζουν, και οι τρεις εκλιπαρούσαν»: Νέα στοιχεία για το φρικτό τροχαίο στην Εγνατία

«Τους ακούγαμε να φωνάζουν, και οι τρεις εκλιπαρούσαν»: Νέα στοιχεία για το φρικτό τροχαίο στην Εγνατία
Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το φρικτό τροχαίο με 3 απανθρακομένα πτώματα στην Εγνατία.

Δραματικές σκηνές εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας λίγο πριν τα διόδια Ιάσμου στην Εγνατία, όταν φορτηγό συγκρούστηκε με δύο ΙΧ, τα οποία τυλίχθηκαν στις φλόγες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στον ΑΝΤ1 τις τραγικές στιγμές «Τους ακούγαμε να φωνάζουν, και οι τρεις εκλιπαρούσαν: “Βγάλτε μας, βγάλτε μας, βοήθεια, σώστε μας”. Δεν μπορέσαμε να τους βοηθήσουμε, είχαν εγκλωβιστεί. Τους είδαμε να καίγονται ζωντανοί και στο τέλος απανθρακώθηκαν μπροστά στα μάτια μας».

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, «άρχισαν να σκάνε τα λάστιχα και μέσα σε δευτερόλεπτα πήρε φωτιά και το αυτοκίνητο. Ακολούθησαν αλλεπάλληλες εκρήξεις, η φωτιά ήταν πολύ γρήγορη και δυνατή, προερχόμενη από το φορτηγό».

Τα θύματα

Από το τροχαίο βρήκαν τραγικό θάνατο ο 59χρονος Βίκτωρας, η 57χρονη σύζυγός του Μαριάνκα και ο 61χρονος φίλος τους, που καθόταν στη θέση του συνοδηγού. Στο πίσω κάθισμα, δίπλα στη Μαριάνκα, βρισκόταν η 49χρονη σύζυγος του 61χρονου, η οποία ήταν και η μοναδική επιζήσασα, καθώς κατάφερε να βγει από το φλεγόμενο όχημα.

Οι τέσσερις επέστρεφαν από γάμο στην Ξάνθη. Στο δεύτερο ΙΧ, που επίσης ενεπλάκη στη σύγκρουση, βρίσκονταν η κόρη του Βίκτωρα και της Μαριάνκα, ο γαμπρός τους και τα δύο εγγονάκια τους, ηλικίας 4 και 6 ετών.

