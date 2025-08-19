Χαλκιδική - Δυστύχημα σε λούνα παρκ: «Σήμερα είναι η μετάβαση από τη ζωή στον θάνατο» λέει ο πατέρας του 19χρονου Γιάννη

Έναν χρόνο μετά τον θάνατο του 19χρονου Γιάννη σε λούνα παρκ στη Χαλκιδική ο πατέρας του μιλάει για τον αγώνα που δίνει σε όλη την Ελλάδα.

«Δεν πρέπει να χαθούν άλλες ζωές με τέτοιο τρόπο» είπε στην κάμερα της ΕΡΤ, ο πατέρας του 19χρονου Γιάννη που σκοτώθηκε στο λούνα παρκ του Πευκοχωρίου στη Χαλκιδική το 2024 ενώ διασκέδαζε με τον αδελφό του.

«Σήμερα είναι η μετάβαση από τη ζωή στον θάνατο. Πριν από έναν χρόνο ακριβώς συνέβη αυτό που δεν μπορούσε να σκεφτεί κανένας και από την οικογένεια αλλά και γενικά από όλη την ελληνική κοινωνία. Να φεύγει ένα παλικάρι μέσα στη χαρά του» είπε ο πατέρας του.

«Έναν χρόνο τώρα θεωρώ ότι ο Γιάννης θα πρέπει να είναι ψηλά γιατί σώσαμε πολλές ζωές παιδιών. Σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια παίζουμε τον σκύλο με τη γάτα. Όπου ενημερωνόμαστε ότι υπάρχει λούνα παρκ το μόνο που θέλουμε να ξέρουμε και μαθαίνουμε επί τόπου είναι αν λειτουργεί με άδεια και αν πληροί τις προϋποθέσεις» είπε ο πατέρας του 19χρονου.

Ο πατέρας του 19χρονου έχει ξεκινήσει έναν «αγώνα» για να αποδοθεί δικαιοσύνη για την υπόθεση του δικού του παιδιού, αλλά και για όλες τις άλλες υποθέσεις. Όπως είπε ο ίδιος στην κάμερα της ΕΡΤ θα συνεχίσει τον αγώνα για να σωθούν και άλλες ζωές.

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Ο 19χρονος είχε ανέβει στο παιχνίδι crazy dance μαζί με τον αδερφό του, ένα παιχνίδι ιδιοκατασκευή με σκουριασμένα μεταλλικά στηρίγματα, όπως αναφέρει το πόρισμα του πραγματογνώμονα.

Ο 19χρονος εκσφενδονίστηκε και βρήκε τραγικό θάνατο, όταν έσπασε η καρέκλα από το παιχνίδι.