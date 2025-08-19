Games
Χαλκιδική - Δυστύχημα σε λούνα παρκ: «Σήμερα είναι η μετάβαση από τη ζωή στον θάνατο» λέει ο πατέρας του 19χρονου Γιάννη

Χαλκιδική - Δυστύχημα σε λούνα παρκ: «Σήμερα είναι η μετάβαση από τη ζωή στον θάνατο» λέει ο πατέρας του 19χρονου Γιάννη Φωτογραφία: EUROKINISSI/ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΠΟΥΣ
Έναν χρόνο μετά τον θάνατο του 19χρονου Γιάννη σε λούνα παρκ στη Χαλκιδική ο πατέρας του μιλάει για τον αγώνα που δίνει σε όλη την Ελλάδα.

«Δεν πρέπει να χαθούν άλλες ζωές με τέτοιο τρόπο» είπε στην κάμερα της ΕΡΤ, ο πατέρας του 19χρονου Γιάννη που σκοτώθηκε στο λούνα παρκ του Πευκοχωρίου στη Χαλκιδική το 2024 ενώ διασκέδαζε με τον αδελφό του.

«Σήμερα είναι η μετάβαση από τη ζωή στον θάνατο. Πριν από έναν χρόνο ακριβώς συνέβη αυτό που δεν μπορούσε να σκεφτεί κανένας και από την οικογένεια αλλά και γενικά από όλη την ελληνική κοινωνία. Να φεύγει ένα παλικάρι μέσα στη χαρά του» είπε ο πατέρας του.

«Έναν χρόνο τώρα θεωρώ ότι ο Γιάννης θα πρέπει να είναι ψηλά γιατί σώσαμε πολλές ζωές παιδιών. Σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια παίζουμε τον σκύλο με τη γάτα. Όπου ενημερωνόμαστε ότι υπάρχει λούνα παρκ το μόνο που θέλουμε να ξέρουμε και μαθαίνουμε επί τόπου είναι αν λειτουργεί με άδεια και αν πληροί τις προϋποθέσεις» είπε ο πατέρας του 19χρονου.

Ο πατέρας του 19χρονου έχει ξεκινήσει έναν «αγώνα» για να αποδοθεί δικαιοσύνη για την υπόθεση του δικού του παιδιού, αλλά και για όλες τις άλλες υποθέσεις. Όπως είπε ο ίδιος στην κάμερα της ΕΡΤ θα συνεχίσει τον αγώνα για να σωθούν και άλλες ζωές.

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Ο 19χρονος είχε ανέβει στο παιχνίδι crazy dance μαζί με τον αδερφό του, ένα παιχνίδι ιδιοκατασκευή με σκουριασμένα μεταλλικά στηρίγματα, όπως αναφέρει το πόρισμα του πραγματογνώμονα.

Ο 19χρονος εκσφενδονίστηκε και βρήκε τραγικό θάνατο, όταν έσπασε η καρέκλα από το παιχνίδι.

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Για πόσο χρόνο μπορείς να μιλήσεις σήμερα με μια τηλεκάρτα

Τι ώρα θα ρίξει καταιγίδες στην Αθήνα σήμερα, ραγδαία αλλαγή του καιρού

Ποιες φορολογικές υποθέσεις παραγράφονται στο τέλος του 2025

Αυτά είναι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ: Έκπληξη με το επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους

ΔΕΘ 2025: Υποσχέσεις ελαφρύνσεων την ώρα που η ακρίβεια «φουσκώνει» ασταμάτητα τα φορολογικά έσοδα

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και οι «φουσκωμένες» επιστροφές

Έχετε διαβήτη; Γιατί οι ειδικοί συνιστούν να βάζετε το ρύζι στην κατάψυξη

Γιατί πεινάτε συνέχεια, ακόμα και αν τρώτε αρκετά

Γιατί ξυπνάτε με κράμπες – Οι πιο συχνοί λόγοι και τρόποι αντιμετώπισης

Μελέτη: Ποιες ταινίες μπορούν να σας κάνουν χαρούμενους και πιο ήρεμους

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

