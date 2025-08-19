Eurojackpot 19/8/25: Δείτε τους αριθμούς που κερδίζουν 23 εκατ. ευρώ

Η κλήρωση του Eurojackpot έγινε. Οι αριθμοί.

Μια ακόμη κλήρωση του Eurojackpot έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 3, 4, 11, 33 και 47. Τζόκερ οι αριθμοί: 6 και 9.

Σημειώνεται ότι το κόστος συμμετοχής ανά στήλη (5 από 50 αριθμοί στο πάνω πεδίο & 2 από 12 αριθμοί στο κάτω πεδίο, για 1 κλήρωση) είναι 2,50€.

Επίσης, η κατάθεση δελτίων γίνεται καθημερινά στα καταστήματα ΟΠΑΠ ή ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής Opapstore App για κινητά εντός των καταστημάτων ΟΠΑΠ.

Συγκεκριμένα για τις ημέρες των κληρώσεων (Τρίτη και Παρασκευή), η προθεσμία κατάθεσης δελτίων είναι μέχρι τις 19:00 το βράδυ.