Χανιά: Ο 56χρονος που μαχαίρωσε τη σύντροφό του, είχε αποπειραθεί να βιάσει πρώην του

Χανιά: Ο 56χρονος που μαχαίρωσε τη σύντροφό του, είχε αποπειραθεί να βιάσει πρώην του
Η αστυνομία τον είχε συλλάβει ξανά πριν έναν χρόνο αφέθηκε όμως ελεύθερος με περιοριστικούς όρους από τις εισαγγελικές αρχές.

Βίαιο είναι το παρελθόν του 56χρονου Βούλγαρου που αφού ξυλοκόπησε τη 45χρονη σύντροφό του ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, της κατάφερε 10 μαχαιριές πισώπλατα την ώρα που εκείνη προσπάθησε να φύγει και να γλιτώσει από το μένος του.

Ο Βούλγαρος έχει βαρύ παρελθόν καθώς μόλις έναν χρόνο πριν μια 50χρονη γυναίκα είχε προχωρήσει σε σοβαρή καταγγελία σε βάρος του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr, τον Μάιο του 2024, ο 56χρονος είχε σχέση με μια 50χρονη γυναίκα η οποία κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές ότι τη χτύπησε αλύπητα με ξύλο και στη συνέχεια προσπάθησε να τη βιάσει. Μάλιστα, η οργή του δε σταμάτησε εκεί, αφού σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, στη συνέχεια την έσπρωχνε βίαια πάνω σε βράχια.

Οι αστυνομικές αρχές είχαν κινητοποιηθεί αμέσως και είχαν συλλάβει τον 56χρονο Βούλγαρο. Στη συνέχεια όμως αυτός αφέθηκε από τις εισαγγελικές αρχές ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Δυστυχώς, δεν άργησε να επαναλάβει τις πράξεις του αυτή τη φορά στη νυν 45χρονη σύντροφό του, για την περίπτωση της οποίας ωστόσο βαρύνεται με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε το πρωί για να απολογηθεί στον ανακριτή.

