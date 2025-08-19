Games
Άγιος Παντελεήμονας: Με βαρύ ποινικό παρελθόν ο 47χρονος που δολοφονήθηκε - «Βλέπουν» ξεκαθάρισμα λογαριασμών

Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για το ποιος και γιατί εκτέλεσε τον Αρτούρ Μπασίμι στον Άγιο Παντελεήμονα.

Η εκτέλεση του 47χρονου Αρτούρ Μπασίμι στον Άγιο Παντελεήμονα συνεχίζει να προκαλεί ερωτήματα και έντονο προβληματισμό στις αρχές.

Ο Μπασίμι βρέθηκε νεκρός με σφαίρα στο κεφάλι, το βράδυ της Δευτέρας (18.08.2025), στην οδό Μιχαήλ Βόδα.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ από την πρώτη στιγμή θεωρήθηκε δεδομένο ότι πρόκειται για στοχευμένη δολοφονία.

Με ποινικό παρελθόν το θύμα

Ο 47χρονος δεν ήταν άγνωστος στις ελληνικές αρχές. Σύμφωνα με τα αρχεία, είχε συλληφθεί επανειλημμένα για συμμετοχή σε εγκληματικές οργανώσεις και ληστείες.

Τον Φεβρουάριο του 2022 είχε κατηγορηθεί ως μέλος σπείρας που δρούσε σε μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ τον Απρίλιο του 2024 συνελήφθη ξανά με παρόμοιες κατηγορίες.

Ο αδελφός με το βαρύ ποινικό φάκελο

Η υπόθεση αποκτά μεγαλύτερη διάσταση λόγω της οικογενειακής σύνδεσης με τον Μαρσέλ Μπασίμι, γνωστό και με τα επώνυμα Shkurtaj και Gozhita.

Ο 38χρονος αδελφός του θύματος έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψη τις αστυνομικές αρχές Ελλάδας και Αλβανίας.

Το 2022 συνελήφθη μαζί με τον Bledar Jambelli και τον Kristaq Leci, κατηγορούμενοι στην Αλβανία για τη δολοφονία του αστυνομικού επιτρόπου Artan Cuku.

Θεωρείται μάλιστα ότι ήταν «δεξί χέρι» εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη γειτονική χώρα.

Οι εκτιμήσεις των αλβανικών ΜΜΕ

Τα μέσα ενημέρωσης στην Αλβανία δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην υπόθεση, τονίζοντας τη διασύνδεση της οικογένειας με τον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος. Δεν αποκλείουν, μάλιστα, το ενδεχόμενο η εκτέλεση του Αρτούρ Μπασίμι να σχετίζεται άμεσα με τις δραστηριότητες του αδελφού του και τα ανοιχτά «μέτωπα» που είχε η οικογένεια.

Οι ελληνικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, αναζητώντας στοιχεία που θα φωτίσουν τα κίνητρα της δολοφονίας.

Το σενάριο του «ξεκαθαρίσματος λογαριασμών» στον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος θεωρείται από τα επικρατέστερα.

