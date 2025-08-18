Games
Ελλάδα

Δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα: Τον πυροβόλησαν στο κεφάλι - Οι πρώτες εικόνες

Δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα: Τον πυροβόλησαν στο κεφάλι - Οι πρώτες εικόνες Φωτογραφία: EUROKINISSI/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
Δύο κάλυκες βρέθηκαν κοντά στο θύμα της δολοφονίας στον Άγιο Παντελεήμονα.

Με μια σφαίρα στο κεφάλι δολοφόνησαν τον άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός στον Άγιο Παντελεήμονα, το βράδυ της Δευτέρας.

Το θύμα είναι ένας 35χρονος Αλβανός, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας. Εντοπίστηκε νεκρός στον δρόμο, στις 21:30, στην οδό Μιχαήλ Βόδα 200.

Ο νεκρός έφερε τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι, ενώ κοντά του βρέθηκαν δύο κάλυκες από πιστόλι.

Ελλάδα

Ως πιθανότερο κίνητρο του εγκλήματος εξετάζεται το ξεκαθάρισμα λογαριασμών για ναρκωτικά, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι πρώτες εικόνες από το σημείο της δολοφονίας στον Άγιο Παντελεήμονα

agios_panteleimonas4_f5864.jpg

agios_panteleimonas2_19907.jpg

agios_panteleimonas5_09762.jpg

agios_panteleimonas3_bec94.jpg

agios_panteleimonas_39cd1.jpg

Φωτογραφίες: EUROKINISSI/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

