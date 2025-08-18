Δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα: Τον πυροβόλησαν στο κεφάλι - Οι πρώτες εικόνες

Δύο κάλυκες βρέθηκαν κοντά στο θύμα της δολοφονίας στον Άγιο Παντελεήμονα.

Με μια σφαίρα στο κεφάλι δολοφόνησαν τον άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός στον Άγιο Παντελεήμονα, το βράδυ της Δευτέρας.

Το θύμα είναι ένας 35χρονος Αλβανός, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας. Εντοπίστηκε νεκρός στον δρόμο, στις 21:30, στην οδό Μιχαήλ Βόδα 200.

Ο νεκρός έφερε τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι, ενώ κοντά του βρέθηκαν δύο κάλυκες από πιστόλι.

Ως πιθανότερο κίνητρο του εγκλήματος εξετάζεται το ξεκαθάρισμα λογαριασμών για ναρκωτικά, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι πρώτες εικόνες από το σημείο της δολοφονίας στον Άγιο Παντελεήμονα

Φωτογραφίες: EUROKINISSI/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ