Σάκης Αρναούτογλου: Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες - Η τάση του καιρού έως 28/8

Από την Τετάρτη περιορίζεται η αστάθεια, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου.

Μπόρες αναμένονται σε αρκετές περιοχές τις επόμενες ώρες, αλλά και την Τρίτη, επισημαίνει ο Σάκης Αρναούτογλου στο δελτίο καιρού που ανάρτησε στο YouTube.

Η αστάθεια θα ξεκινήσει από τους ορεινούς όγκους της Φλώρινας, της Χαλκιδικής, της Βέροιας. Ωστόσο, θα «φουντώσει» στη συνέχεια και αναμένονται μπόρες στη βόρεια Στερεά Ελλάδα, τη Φωκίδα, την Ευρυτανία, την ορεινή Αιτωλοακαρνανία, ίσως και σε πολύ ορεινές περιοχές της Πελοποννήσου.

Βροχές αναμένονται σχεδόν σε όλα τα ορεινά της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της Μακεδονίας, ενώ προς το βράδυ, που θα εξασθενήσουν, δεν αποκλείεται να επηρεάσουν περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο και τα πεδινά στη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία.

Την Τρίτη υπάρχει πιθανότητα για μπόρες ή καταιγίδες πρώτα στα ορεινά και μετά σε άλλες περιοχές. Κυρίως μετά το μεσημέρι υπάρχει πιθανότητα για «πέρασμα» βροχών στα ορεινά της Θράκης, ίσως στον ορεινό Έβρο, κυρίως στην ορεινή Ξάνθη, τη Δράμα, τις Σέρρες, την Καβάλα και τη Θεσσαλονίκη.

Επίσης, υπάρχει ενδεχόμενο να βρέξει στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Ευρυτανίας, της Φωκίδας, της Βοιωτίας και της Πελοποννήσου. Στην Αττική, κυρίως την ανατολική, δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί κάποια μπόρα ή καταιγίδα το μεσημέρι και το απόγευμα, σημειώνει ο Σάκης Αρναούτογλου.

Την Τετάρτη η αστάθεια περιορίζεται στα βουνά της βόρειας Στερεάς, της ανατολικής Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης. Την Πέμπτη υπάρχει ακόμα μικρότερη πιθανότητα για τοπικά φαινόμενα, ενώ την Παρασκευή ενδέχεται να εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Άνοδος της θερμοκρασίας, αλλά με μικρή διάρκεια

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή, όταν θα κάνει ζέστη σε όλη την Ελλάδα, αλλά από το Σάββατο θα υποχωρήσει. Την Παρασκευή η μέση μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου, κάτι που σημαίνει ότι δεν αποκλείεται το θερμόμετρο να δείξει 39, ίσως και 40 βαθμούς Κελσίου τοπικά, σε κλειστές πεδινές περιοχές.

Από την επόμενη Δευτέρα (25/8), η θερμοκρασία επανέρχεται σε καλά επίπεδα, σχεδόν σε όλη τη χώρα.

Το δελτίο καιρού του Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=pw013ppBGng}