Οι 5 δράσεις για την αποκατάσταση των πληγέντων από τις φωτιές στην Πάτρα

Σύσκεψη στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας.

Στην ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των φορέων και στην επίσπευση του χρόνου που απαιτείται για την αποκατάσταση των ζημιών, αναφέρθηκε ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος κατά την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, παρουσία και δημάρχων των περιοχών που πλήγησαν από τις πρόσφατες φωτιές, όπου και ανακοίνωσε άξονα πέντε δράσεων.

Ο υπουργός σημείωσε ότι ο χρόνος είναι ένας κρίσιμος παράγοντας και ανέφερε ότι το πρώτο που πρέπει για γίνει είναι η αποκατάσταση των καταστροφών φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που πλήγησαν από τις πυρκαγιές και το δεύτερο είναι η καταβολή των αποζημιώσεων, αφού γίνει πρώτα η απαραίτητα καταγραφή των ζημιών σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο. Το τρίτο είναι η αποκατάσταση των δημοτικών υποδομών που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές, κυρίως στους δήμους Πατρέων και Δυτικής Αχαΐας, αλλά και στο τμήμα που έχει πληγεί στο δήμο Ερυμάνθου.

Ο κ. Λιβάνιος χαρακτήρισε «εξαιρετικά σημαντικό τον τέταρτο άξονα δράσεων που είναι η αντιπλημμυρική θωράκιση, κυρίως της Πάτρας, ενόψει και του επερχόμενου χειμώνα και με δεδομένο ότι αφορούν μια περιοχή όπου τα ύψη βροχοπτώσεων είναι από τα υψηλότερα στη χώρα. Για αυτό πρέπει με συνεργασία να δράσουμε γρήγορα χωρίς καμία καθυστέρηση».

Αναφερόμενος στον πέμπτο άξονα είπε ότι «αφορά στην αποτίμηση της κατάσταση στον ΦΟΣΔΑ ώστε να διαπιστωθεί εάν και πόσο επηρέασε η πυρκαγιά την εγκατάσταση ώστε να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες».

Κ. Κατσαφάδος: Πολύ σύντομα θα αποζημιωθούν όσοι έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος χαρακτήρισε «πολύ επικίνδυνη την πυρκαγιά που άφησε πολλές καταστροφές πίσω της. Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε κάποιο ανθρώπινο θύμα. Ωστόσο χάθηκαν περιουσίες και ένα μεγάλο κομμάτι του φυσικού περιβάλλοντος».

Πρόσθεσε, ότι «πρέπει να δημιουργήσουμε όλο αυτό το πλέγμα ενεργειών και ένα πλαίσιο συνεργασίας, ώστε σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα όσοι πλήγησαν από την πυρκαγιά να επανέλθουν στην κανονικότητα».

Σημείωσε επίσης ο υφυπουργός ότι «αυτό που απαιτείται για να έχουμε ταχύτητα και ευελιξία και αν αποζημιωθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα οι πολίτες που έχουν πληγεί είναι η συνεργασία μεταξύ του Α’ και Β΄ βαθμού τοπικής Αυτοδιοίκησης και των συναρμόδιων υπουργείων. Σήμερα βάζουμε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο τηρώντας το πάρα πολύ σύντομα θα αποζημιωθούν όσοι έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές».

Έξω από το κτίριο όπου πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη είχαν συγκεντρωθεί πυρόπληκτοι που ζητούσαν την επίσπευση των διαδικασιών αποζημίωσης και αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσαν οι πυρκαγιές.

