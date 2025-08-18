Προκαταρκτική έρευνα για τον 5χρονο που υπέστη έγκαυμα σε αναψυκτήριο με ψυχαγωγικά παιχνίδια

Αφέθηκαν ελεύθεροι οι συλληφθέντες.

Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για το ατύχημα με το 5χρονο αγοράκι, που υπέστη έγκαυμα στο δεξί του χέρι, αφότου ήρθε σε επαφή με ψυχαγωγικά παιχνίδια σε αναψυκτήριο της Τούμπας, διέταξε ο εισαγγελέας στη Θεσσαλονίκη.

Ο εισαγγελικός λειτουργός διέταξε να προσκομιστεί στη δικογραφία η έκθεση πραγματογνωμοσύνης, το πόρισμα της ιατροδικαστικής έκθεσης και να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα με το ανήλικο αγοράκι.

Ο φάκελος της δικογραφίας θα συμπληρωθεί από την έκθεση αυτοψίας, από μαρτυρικές καταθέσεις και από άλλα έγγραφα που θα κριθούν απαραίτητα και ακολούθως θα αξιολογηθεί η ποινική μεταχείριση των δύο εμπλεκόμενων.

Υπενθυμίζεται πως μετά από καταγγελία συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Α.Τ. Τούμπας - Τριανδρίας δύο άνδρες, ο ιδιοκτήτης του αναψυκτηρίου και ο ιδιοκτήτης των παιδικών ψυχαγωγικών παιχνιδιών, ηλικίας 43 και 58 ετών, αντίστοιχα. Οι δυο τους οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι εν αναμονή συμπλήρωσης όλων των στοιχείων.

Σημειώνεται πως από τις αστυνομικές αρχές κατασχέθηκαν δεκατέσσερα παιδικά ψυχαγωγικά παιχνίδια και ένας φωτιστικός σωλήνας LED από τον χώρο του αναψυκτηρίου, ενώ ο 5χρονος που υπέστη το έγκαυμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».