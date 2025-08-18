Games
Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: 5χρονος υπέστη έγκαυμα σε αναψυκτήριο με ψυχαγωγικά παιχνίδια

Συνελήφθησαν 4 άνδρες και κατασχέθηκαν παιδικά ψυχαγωγικά παιχνίδια.

Στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε 5χρονο αγοράκι, με έγκαυμα στο δεξί του χέρι.

Το παιδί βρισκόταν σε αναψυκτήριο στην περιοχή της Τούμπας και φέρεται να ήρθε σε επαφή με ψυχαγωγικό παιχνίδι.

Σύμφωνα με την καταγγελία της οικογένειας, χθες το απόγευμα, σε αναψυκτήριο στο οποίο λειτουργούσαν ψυχαγωγικά παιχνίδια, ο ανήλικος ήρθε σε επαφή με ένα από αυτά με αποτέλεσμα να υποστεί έγκαυμα στο χέρι.

Αστυνομικοί του Α.Τ. Τούμπας - Τριανδρίας συνέλαβαν δύο άνδρες, τον ιδιοκτήτη του αναψυκτηρίου και τον ιδιοκτήτη των παιδικών ψυχαγωγικών παιχνιδιών, ηλικίας 43 και 58 ετών, αντίστοιχα, ενώ κατασχέθηκαν 14 παιδικά ψυχαγωγικά παίγνια και ένας φωτιστικός σωλήνας LED.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

