Άγριος ξυλοδαρμός 18χρονου έξω από νυχτερινό κέντρο στις Σπέτσες

Βίαιο επεισόδιο σημειώθηκε τον Δεκαπενταύγουστο σε νυχτερινό κέντρο στις Σπέτσες με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 18χρονου.

Ένας 18χρονος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού στις Σπέτσες, τις πρώτες πρωινές ώρες του Δεκαπενταύγουστου, έξω από νυχτερινό κέντρο. Το περιστατικό ξεκίνησε όταν η παρέα του νεαρού και του δράστη λογομάχησαν, με τη λεκτική αντιπαράθεση να εξελίσσεται σε βίαιη επίθεση.

Ο νεαρός υπέστη σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και κάταγμα στη γνάθο. Σύμφωνα με το MEGA, μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Σπετσών, όπου διαπιστώθηκε τόσο το κάταγμα όσο και πρόβλημα ακοής στο δεξί του αυτί. Ο δράστης διέφυγε από το σημείο, ενώ ο πατέρας του θύματος κατέθεσε μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου.