Σοκάρει το βίντεο ντοκουμένο από τον ξυλοδαρμός της έφηβης.

Σοκ έχουν προκαλέσει οι εικόνες που μετέδωσε το Star, στις οποίες καταγράφεται ο άγριος ξυλοδαρμός μιας έφηβης από συνομήλικές της.

Στο επίμαχο βίντεο, η ανήλικη φαίνεται πεσμένη στο έδαφος, ενώ γύρω της τέσσερις κοπέλες την χτυπούν επανειλημμένα, κλωτσώντας τη με δύναμη στο πρόσωπο και στο σώμα. Παράλληλα, ακούγονται να την εξυβρίζουν, προτού την αρπάξουν από τα ρούχα, να τη σηκώσουν και να την ρίξουν ξανά στο έδαφος. Η επίθεση συνεχίζεται ακόμη και όταν το κορίτσι δείχνει να έχει χάσει τις αισθήσεις του.

Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 16χρονος μετά από επίθεση πέντε νεαρών

Ένα ακόμη περιστατικό νεανικής βίας σημειώθηκε τη Δευτέρα στο Ηράκλειο, όπου ένας 16χρονος δέχθηκε επίθεση από πέντε συνομηλίκους του.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε ο ίδιος, βρισκόταν με φίλους του όταν τους πλησίασε μια ομάδα νεαρών ζητώντας να μάθει αν κάποιος από αυτούς είχε πάρει ένα κράνος που αναζητούσαν. Η ένταση γρήγορα κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα ο 16χρονος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο με τραυματισμό στο μάτι.

Η αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε τους εμπλεκόμενους στην επίθεση.

