Συνεχίζονται οι αυτοψίες μετά τη φωτιά στη Χίο με τη χρήση της εφαρμογής Digispect

Συνεχίζονται οι αυτοψίες μετά τη φωτιά στη Χίο με τη χρήση της εφαρμογής Digispect Φωτογραφία: Eurokinissi
«Κόκκινα» χαρακτηρίστηκαν 3 κτίρια.

Στη Χίο βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), πραγματοποιώντας αυτοψίες σε πληγείσες περιοχές, με στόχο την άμεση εκτίμηση των ζημιών και την καταγραφή των αναγκών αποκατάστασης.

Οι αυτοψίες διεξάγονται με τη χρήση της ψηφιακής εφαρμογής Digispect, η οποία διευκολύνει σημαντικά το έργο των μηχανικών, επιτρέποντας την ταχύτερη εισαγωγή των Δελτίων Ταχείας Αυτοψίας και την ασφαλή συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων από το πεδίο.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του τελευταίου 24ώρου, τα αποτελέσματα των αυτοψιών στις πληγείσες δημοτικές κοινότητες έχουν ως εξής:

Δημοτική Κοινότητα Βολισσού:

  • 1 κτίριο χαρακτηρίστηκε πράσινο ,
  • 2 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κίτρινα,
  • 1 κτίριο χαρακτηρίστηκε κόκκινο.

Δημοτική Κοινότητα Νέας Ποταμιάς:

  • 1 κτίριο χαρακτηρίστηκε κόκκινο.

Οι αυτοψίες συνεχίζονται και τα αποτελέσματα επικαιροποιούνται συνεχώς, καθώς τα κλιμάκια επεκτείνουν τη δράση τους σε όλα τα σημεία που επλήγησαν. Σε δήλωσή του, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, τόνισε ότι: «Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: να μη χαθεί ούτε μία ημέρα στη διαδικασία της αποκατάστασης. Οι πληγέντες πολίτες πρέπει να λάβουν άμεσα τη στήριξη που δικαιούνται μέσω των μηχανισμών κρατικής αρωγής».

