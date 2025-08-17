Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Νέα στοιχεία για τη φωτιά στην Πάτρα: Τι αναφέρουν οι δικηγόροι του 25χρονου

Νέα στοιχεία για τη φωτιά στην Πάτρα: Τι αναφέρουν οι δικηγόροι του 25χρονου Φωτογραφία: Eurokinissi
Ποια στοιχεία εξετάζουν οι Αρχές.

Nέα στοιχεία «βλέπουν» το φως της δημοσιότητας για το πώς ξεκίνησε η καταστροφική φωτιά στην Πάτρα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ALPHA, στην περιοχή Βασιλικό, κλαδιά δέντρου βρίσκονται ανάμεσα σε καλώδια ηλεκτροδότησης, με τις Αρχές να εκτιμούν πως σημειώθηκε «ένωση των δύο φάσεων του ρεύματος», «δημιουργία ενός διαρκούς βραχυκυκλώματος» και «συνεχείς σπινθηρισμούς» οι οποίοι κατέληξαν στο έδαφος, με αποτέλεσμα η φωτιά να λάβει πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.

Μετά την αυτοψία που διενήργησαν έμπειρα στελέχη της Πυροσβεστικής, εκτιμούν πως η πυρκαγιά ξεκίνησε από κηλίδωση του μεγάλου μετώπου, δηλαδή από μεταφερόμενη καύτρα και όχι από εμπρησμό, για τον οποίο κατηγορείται ο 25χρονος που έχει συλληφθεί.

Ακόμη, οι Αρχές έχουν στα χέρια του μια καταλυτική μαρτυρία κατοίκου της περιοχής. Ο άνθρωπος αυτός ξεκαθαρίζει πως ο 25χρονος που συνελήφθη και θα απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα, μπήκε στο χωράφι όταν είδε τους καπνούς και προσπάθησε να τη σβήσει.

Μάλιστα, κάτοικοι που βρίσκονταν στο σημείο την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά φώναζαν στον 25χρονο να φύγει από το χωράφι πριν τον τυλίξουν οι φλόγες.

Τι αναφέρουν οι δικηγόροι του 25χρονου

Οι δικηγόροι του 25χρονου, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία του εμπρησμού, επιμένουν ότι ο πελάτης τους βρέθηκε στο σημείο αποκλειστικά με την ιδιότητα του εθελοντή.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν τονίζουν:

«Σε σχέση με την υπόθεση που αφορά τον 25χρονο εντολέα μας, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό στο Γηροκομείο θεωρούμε αναγκαίο να παραθέσουμε τα εξής:

Ο εντολέας μας βρέθηκε στην περιοχή αποκλειστικά με την ιδιότητα του εθελοντή, προκειμένου να συνδράμει στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, μαζί με άλλα τρία άτομα, εκ των οποίων τα δύο έχουν ήδη έχουν καταθέσει ενόρκως στις αρμόδιες αρχές ότι συμμετείχε ενεργά στην προσπάθεια αντιμετώπισης του μετώπου και ο τρίτος αναμένεται να καταθέσει ενόρκως ενώπιον της ανακρίτριας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας εκ των τριών ήταν ο ιδιοκτήτης του διπλανού οικοπέδου, στο οποίο κατά τη σε βάρος του κατηγορία δήθεν προκλήθηκε η πυρκαγιά.

Περαιτέρω, κυκλοφορούν ορισμένες ζουμαρισμένες φωτογραφίες που εμφανίζουν τον εντολέα μας στο μέσον ενός οικοπέδου. Η αποσπασματική αυτή εικόνα δημιουργεί ψευδή εντύπωση. Εάν το καρέ της φωτογραφίας αποδοθεί ολόκληρο, θα διαπιστωθεί ότι σε απόσταση αναπνοής βρίσκονταν τα ανωτέρω αναφερόμενα άτομα μεταξύ αυτών και ο ιδιοκτήτης του διπλανού οικοπέδου το οποίο και κάηκε. Ο εντολέας μας, ειδικότερα, βρέθηκε εκεί για να σβήσει μικρή εστία φωτιάς, η οποία ξεκίνησε από καύτρα.

Επιπλέον, από το επίσημο πόρισμα αυτοψία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκύπτει ότι η συγκεκριμένη πυρκαγιά δεν προήλθε από ανθρώπινη ενέργεια, αλλά ήταν αποτέλεσμα του γνωστού φυσικού φαινομένου της "κηλίδωσης" (μετάδοση καύτρας).

Αναγνωρίζουμε απολύτως το μέγεθος της καταστροφής, τις σοβαρές υλικές ζημίες σε περιουσίες και δημόσιες υποδομές, αλλά και τον κίνδυνο που διέτρεξαν άνθρωποι και ζώα. Η ανάγκη να αποδοθούν ευθύνες στους πραγματικούς υπαίτιους είναι αυτονόητη. Όμως, αυτό δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος αθώων πολιτών, οι οποίοι αντίθετα έσπευσαν να βοηθήσουν.

Η πόλη της Πάτρας και η κοινωνία στο σύνολό της δεν θα πρέπει να βρεθούν μπροστά στο οδυνηρό ενδεχόμενο να καταδικάσουν άδικα έναν νέο άνθρωπο που αποδεδειγμένα βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της κατάσβεσης. Τυχόν άδικη αντιμετώπιση των εθελοντών που προστρέχουν να βοηθήσουν στην κατάσβεση και ο κίνδυνος να θεωρηθούν δράστες, θα αποτρέψει μελλοντικά τον κόσμο να βοηθήσει όταν θα τους χρειαζόμαστε. Όλα τα παραπάνω θα ήταν ότι χειρότερο για την περαιτέρω ενίσχυση του εθελοντικού πνεύματος και της κοινωνικής προσφοράς εκ μέρους των πολιτών.

Η Δικαιοσύνη καλείται να εξετάσει με νηφαλιότητα όλα τα στοιχεία και να αποδώσει δίκαια την αλήθεια.

Οι Πληρεξούσιοι Δικηγόροι

Θεοφάνης Α. Χριστόπουλος

Παναγιώτης Σ. Καποτάς».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Δημήτρης Ζιακόπουλος: Καταιγίδες στον ορίζοντα - Τι θα γίνει το τριήμερο έως την Τρίτη

Δημήτρης Ζιακόπουλος: Καταιγίδες στον ορίζοντα - Τι θα γίνει το τριήμερο έως την Τρίτη

Ανησυχεί το Μαξίμου για την παρουσία Τσίπρα στον Economist

Ανησυχεί το Μαξίμου για την παρουσία Τσίπρα στον Economist

Προσωπικός αριθμός: Λήγει η προθεσμία - Τι θα γίνουν με όσους δεν μπούνε στην πλατφόρμα

Προσωπικός αριθμός: Λήγει η προθεσμία - Τι θα γίνουν με όσους δεν μπούνε στην πλατφόρμα

Παραγγελίες δημοσκοπήσεων για κάθε περιφέρεια της Βορείου Ελλάδας

Παραγγελίες δημοσκοπήσεων για κάθε περιφέρεια της Βορείου Ελλάδας

Καιρός: Οι περιοχές με μπόρες και καταιγίδες σήμερα - Πότε πλησιάζουν την Αττική

Καιρός: Οι περιοχές με μπόρες και καταιγίδες σήμερα - Πότε πλησιάζουν την Αττική

Ο πρωθυπουργός οφείλει να σταματήσει ΤΩΡΑ τη συζήτηση για νέο εκλογικό νόμο

Ο πρωθυπουργός οφείλει να σταματήσει ΤΩΡΑ τη συζήτηση για νέο εκλογικό νόμο

Γιόγκα: Απλές τεχνικές για την αντιμετώπιση του καθημερινού άγχους

Γιόγκα: Απλές τεχνικές για την αντιμετώπιση του καθημερινού άγχους

Matcha ή καφές; Ποιο ρόφημα προσφέρει περισσότερη ενέργεια;

Matcha ή καφές; Ποιο ρόφημα προσφέρει περισσότερη ενέργεια;

Σπαγγέτι σκουός: Πώς θα ετοιμάσετε αυτό το γευστικό πιάτο - Συνταγή

Σπαγγέτι σκουός: Πώς θα ετοιμάσετε αυτό το γευστικό πιάτο - Συνταγή

Γιατί δεν πρέπει να κοιμάστε με βρεγμένα μαλλιά;

Γιατί δεν πρέπει να κοιμάστε με βρεγμένα μαλλιά;

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Επίσκεψη του Υφυπουργού Κ. Κατσαφάδου στις πληγείσες περιοχές Πάτρας και Πρέβεζας

Επίσκεψη του Υφυπουργού Κ. Κατσαφάδου στις πληγείσες περιοχές Πάτρας και Πρέβεζας

Πολιτική
Συνεχίζονται οι αυτοψίες μετά τη φωτιά στη Χίο με τη χρήση της εφαρμογής Digispect

Συνεχίζονται οι αυτοψίες μετά τη φωτιά στη Χίο με τη χρήση της εφαρμογής Digispect

Ελλάδα
Κέρκυρα: Βίντεο μέσα από την καμπίνα του αεροσκάφους δείχνει τον κινητήρα που καίγεται στον αέρα

Κέρκυρα: Βίντεο μέσα από την καμπίνα του αεροσκάφους δείχνει τον κινητήρα που καίγεται στον αέρα

Ελλάδα
Έβρος: Έχτισαν το σπίτι συγχωριανού τους που κάηκε στις φωτιές - Δάκρυσε ο κτηνοτρόφος

Έβρος: Έχτισαν το σπίτι συγχωριανού τους που κάηκε στις φωτιές - Δάκρυσε ο κτηνοτρόφος

Ελλάδα

NETWORK

Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

ienergeia.gr
Σπαγγέτι σκουός: Πώς θα ετοιμάσετε αυτό το γευστικό πιάτο - Συνταγή

Σπαγγέτι σκουός: Πώς θα ετοιμάσετε αυτό το γευστικό πιάτο - Συνταγή

healthstat.gr
Matcha ή καφές; Ποιο ρόφημα προσφέρει περισσότερη ενέργεια;

Matcha ή καφές; Ποιο ρόφημα προσφέρει περισσότερη ενέργεια;

healthstat.gr
Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

ienergeia.gr
Γιατί δεν πρέπει να κοιμάστε με βρεγμένα μαλλιά;

Γιατί δεν πρέπει να κοιμάστε με βρεγμένα μαλλιά;

healthstat.gr
Γιόγκα: Απλές τεχνικές για την αντιμετώπιση του καθημερινού άγχους

Γιόγκα: Απλές τεχνικές για την αντιμετώπιση του καθημερινού άγχους

healthstat.gr
Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

ienergeia.gr
Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

ienergeia.gr