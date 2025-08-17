Δήμος Αθηναίων: «6 δράσεις που πρέπει να γνωρίζεις» - Η ανάρτηση Δούκα

«Συνεχίζουμε δυναμικά. Όχι με μεγάλα λόγια. Με μικρές νίκες, κάθε μέρα» τονίζει ο δήμαρχος Αθηναίων.

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, σε ανάρτησή του, κάνει αναφορά στις «6 δράσεις που πρέπει να γνωρίζεις» την εβδομάδα 11-17 Αυγούστου.

Όπως γράφει:

«ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ. Η Βασιλίσσης Όλγας μπαίνει σε φάση ολοκλήρωσης. Ολοκληρώθηκε νέος χώρος πρασίνου, πεζοδρόμηση από τη Βασ. Κωνσταντίνου μέχρι τα αρχαία της Λεωφ. Αμαλίας, ανάπλαση που συνδέει τη Βασ. Όλγας με το Ζάππειο, δρόμος ήπιας κυκλοφορίας και το τραμ που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία. Η πόλη ενώνεται και αναδεικνύει την ιστορία της.

ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΟΛΗ. Απομακρύνουμε συστηματικά τα εγκαταλελειμμένα οχήματα που μολύνουν τον δημόσιο χώρο, εμποδίζουν τη διέλευση ΑμεΑ και δυσχεραίνουν την πρόσβαση οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Υπόβαλε αίτημα άρσης μέσω της εφαρμογής Novoville. Πάρε πληροφορίες στο 2103470763 και 1595 (24/7). Ενισχύουμε την προσπάθεια για μια πόλη πιο καθαρή, ασφαλή και προσβάσιμη για όλους.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ. Βοήθεια στο Σπίτι. Κάθε μήνα περίπου 663 άτομα λαμβάνουν την απαραίτητη φροντίδα από τις κοινωνικές μας υπηρεσίες. Στηρίζουμε την ανεξαρτησία, την αξιοπρέπεια και την καθημερινότητα όσων το έχουν ανάγκη.

ΚΥΤΤΑΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Ο Σεπτέμβριος στην Τεχνόπολη παίζει δυνατά! Από 2 - 21 Σεπτεμβρίου, η σκηνή φιλοξενεί τα πάντα: Aπό έντεχνο και ροκ, μέχρι παραδοσιακά ακούσματα, heavy metal, urban pop και ηλεκτρονικά beats!

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΑΛΛΑ ΙΣΟΙ. Με την καμπάνια “Δεν Μ’ Αγαπάς”, σεμινάρια, δράσεις και εκδηλώσεις ενισχύσαμε την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αναπηρία. Με το Πρόγραμμα “InART – Inclusive Arts” δημιουργικά απτικά έργα εκτέθηκαν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενισχύοντας την καλλιτεχνική έκφραση και την ενσωμάτωση των ΑμεΑ στην κοινωνία.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΜΑΣ. Παραχωρήσαμε απορριμματοφόρο στον Δήμο Άνδρου που θα βοηθήσει τις υπηρεσίες καθαριότητας του νησιού. Στην Τήνο υπογράψαμε προγραμματική σύμβαση για παροχή τεχνικής βοήθειας, με στόχο την υποστήριξη των έργων υποδομής και της καθημερινότητας των κατοίκων.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ. ΔΥΝΑΜΙΚΑ.

Όχι με μεγάλα λόγια. Με μικρές νίκες, κάθε μέρα».

