«Δεν το πίστευα ότι το παιδί μου θα γυρίσει»: Συγκλονίζει η μητέρα της 14χρονης που βγήκε από τη ΜΕΘ στην Πάτρα

«Δεν το πίστευα ότι το παιδί μου θα γυρίσει»: Συγκλονίζει η μητέρα της 14χρονης που βγήκε από τη ΜΕΘ στην Πάτρα Φωτογραφία: Unsplash
Η 14χρονη βρίσκεται πλέον εκτός κινδύνου αλλά θα χρειαστεί αρκετός χρόνος φυσικοθεραπείας για να αναρρώσει από την προσωρινή παράλυση των άκρων της.

Για τις στιγμές αγωνίας που βίωσε, μίλησε στο MEGA η μητέρα της 14χρονης από την Κεφαλονιά που νίκησε τον θάνατο μετά από πολυήμερη μάχη που έδωσε στην Εντατική στο νοσοκομείο της Πάτρας.

«Την πρώτη λέξη που μου είπε η κόρη μου, μόλις που άνοιξε τα μάτια της, είπε ''μαμά σ’ αγαπάω, φίλα με, αγκάλιασέ με''. Και να θέλει όλο το προσωπικό, όλους τους γιατρούς, να τους αγκαλιάσει, να τους φιλήσει, να τους πει ευχαριστώ».

Είναι τα λόγια της μητέρας της 14χρονης από την Κεφαλονιά που κατάφερε να νικήσει τον θάνατο. Μετά από 10 ημέρες νοσηλείας στην Εντατική, αποσωληνώθηκε, κάνοντας το πρώτο μεγάλο βήμα προς την ανάρρωση.

«Κόρη μου άνοιξέ μου λίγο τα μάτια σου, γιατί κλείνεις τα μάτια σου; Δεν μπορούσε να βγάλει κουβέντα, δεν μου μίλαγε, σε μία στιγμή βλέπω το χέρι της ότι πέφτει. Και λέω τώρα χάνω το παιδί μου».

Το χρονικό

Ο εφιάλτης ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας 4 Αυγούστου, όταν η υγεία της 14χρονης επιδεινώθηκε ξαφνικά και ραγδαία, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός.

Η μεταφορά της έγινε με αεροδιακομιδή από την Κεφαλονιά, στο Καραμανδάνειο της Πάτρας, όπου διασωληνώθηκε άμεσα και μετέπειτα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πάτρας του Ρίου.

«Έλεγε η κόρη μου η μικρή, που είναι 4 χρόνων, ‘μαμά η αδερφή μου πού είναι στο νοσοκομείο, θέλω να δω την αδερφή μου, τι έχει πάθει η αδερφή μου’».

Η 14χρονη προσβλήθηκε από ένα σπάνιο σύνδρομο που εμφανίζεται σε λιγότερο από δύο ανθρώπους ανά 100.000 τον χρόνο και το οποίο της προκάλεσε φλεγμονή στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

«Δεν το πίστευα ότι το παιδί μου θα γυρίσει, έμπαινα κάθε μέρα να τη δω, της μίλαγα και δεν μου απαντούσε».

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Μπάκο, διοικητή του πανεπιστημιακού γενικού νοσοκομείου Πατρών:

«Είναι εξαιρετικά σπάνια και όλο αυτό πυροδοτήθηκε από μία ιογενή νόσο. Ήταν μεγάλος ο κίνδυνος γιατί αντιμετώπισε και ένα οξύ αναπνευστικό πρόβλημα, γι’ αυτό και εισήχθη στη ΜΕΘ Παίδων».

Ο επίμονος αγώνας των γιατρών έσωσε το μικρό κορίτσι και την στιγμή που άνοιξε τα μάτια της και μίλησε, «πλημμύρισε» συγκίνηση όλο το νοσοκομείο. Ζήτησε να αγκαλιάσει τους ανθρώπους.

«Είναι η επιβράβευση σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που αγωνιούν κάθε μέρα, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και όλο το προσωπικό και αυτή ακριβώς η αγκαλιά και αυτή ακριβώς η πρόθεση για όλα αυτά τα ευχαριστώ, είναι η βασική ανταμοιβή τους», σημείωσε ο κ. Μπάκος.

Η 14χρονη βρίσκεται πλέον εκτός κινδύνου, αλλά θα χρειαστεί αρκετός χρόνος φυσικοθεραπείας για να αναρρώσει από την προσωρινή παράλυση των άκρων της.

