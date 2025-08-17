Δημήτρης Ζιακόπουλος: Καταιγίδες στον ορίζοντα - Τι θα γίνει το τριήμερο έως την Τρίτη

Για την αλλαγή του καιρού και τις καταιγίδες που «κλείδωσαν» γράφει ο γνωστός μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος στο ιστολόγιο που διατηρεί.
Όπως σημειώνει το τριήμερο από σήμερα Κυριακή έως και την Τρίτη έχει ευνοϊκές συνθήκες για τοπικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας.
Ειδικότερα αναφέρει:
Το τριήμερο Κυριακή - Τρίτη (17-19/8) οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκές για την εκδήλωση τοπικών καταιγίδων -βασικά τις απογευματινές ώρες- σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιο συγκεκριμένα:
- Την ΚΥΡΙΑΚΗ (17/8): στην Ήπειρο (εξαιρουμένων ίσως των παράκτιων περιοχών της), την κεντροδυτική Μακεδονία, τη δυτική και βόρεια Θεσσαλία, την ορεινή Δ. Στερεά και πιθανώς στην κεντρική Στερεά Ελλάδα και τη Θράκη.
- Τη ΔΕΥΤΕΡΑ (18/8): στην ηπειρωτική Ελλάδα και κυρίως στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, την κεντροδυτική Στερεά Ελλάδα και την κεντροβόρεια Πελοπόννησο.
- Την ΤΡΙΤΗ (19/8): στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στις ορεινές περιοχές της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας.