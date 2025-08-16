Games
Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στα Καλάβρυτα

Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στα Καλάβρυτα
Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο.

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στο Λειβαρζινό Καλαβρύτων, η οποίασταδιακά βαίνει προς οριοθέτηση μετά τη συνεχή ρίψη νερού από τα 10 εναέρια μέσα που επιχειρούν στο σημείο.

Αρχικά, η φωτιά εξελισσόταν αργά, ωστόσο νωρίτερα το απόγευμα οι άνεμοι ενισχύθηκαν στο σημείο, δίνοντας συνεχώς διαφορετικές κατευθύνσεις στο μέτωπο, το οποίο εξαπλώθηκε προς δύσβατο και ορεινό σημείο.

Με τις ενισχύσεις συνολικά επιχειρούν 39 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Υπενθυμίζεται πως πριν τις 2 το μεσημέρι εστάλη μήνυμα στους κατοίκους στο Λειβαρτζινό και στα κοντινά χωριά από το 112 για ετοιμότητα.

{https://x.com/112Greece/status/1956667171561459994}

Η πυρκαγιά έφτασε μια ανάσα από τον οικισμό απειλώντας σπίτια, επιχειρήσεις και ποιμνιοστάσια.

Δείτε εικόνες και βίντεο:

kal22 76c0b

kal33 457cf

kal44 3ee57

kal55 b20cc

kal66 2af88

kal77 abaf5

{https://www.facebook.com/reel/1099881622116623}

{https://www.facebook.com/KALAVRYTANEWS/videos/24475006125498563}

{https://www.facebook.com/KALAVRYTANEWS/videos/1293080422456011}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

Σχετικά Άρθρα

Δύο συλλήψεις στη Νάξο για φωτιά σε απορρίμματα

Δύο συλλήψεις στη Νάξο για φωτιά σε απορρίμματα

Ελλάδα
Κέρκυρα: Φωτιά σε τουριστικό λεωφορείο – Απεγκλωβίστηκαν σώοι οι επιβάτες (βίντεο)

Κέρκυρα: Φωτιά σε τουριστικό λεωφορείο – Απεγκλωβίστηκαν σώοι οι επιβάτες (βίντεο)

Ελλάδα
Τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά στη Λάρισα - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά στη Λάρισα - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Ελλάδα
Φωτιά στην Αχαΐα: Ποιος είναι ο Ολσιέν που διέσωσε το πρόβατο

Φωτιά στην Αχαΐα: Ποιος είναι ο Ολσιέν που διέσωσε το πρόβατο

Ελλάδα

