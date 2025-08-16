Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στα Καλάβρυτα

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο.

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στο Λειβαρζινό Καλαβρύτων, η οποίασταδιακά βαίνει προς οριοθέτηση μετά τη συνεχή ρίψη νερού από τα 10 εναέρια μέσα που επιχειρούν στο σημείο.

Αρχικά, η φωτιά εξελισσόταν αργά, ωστόσο νωρίτερα το απόγευμα οι άνεμοι ενισχύθηκαν στο σημείο, δίνοντας συνεχώς διαφορετικές κατευθύνσεις στο μέτωπο, το οποίο εξαπλώθηκε προς δύσβατο και ορεινό σημείο.

Με τις ενισχύσεις συνολικά επιχειρούν 39 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Υπενθυμίζεται πως πριν τις 2 το μεσημέρι εστάλη μήνυμα στους κατοίκους στο Λειβαρτζινό και στα κοντινά χωριά από το 112 για ετοιμότητα.

Η πυρκαγιά έφτασε μια ανάσα από τον οικισμό απειλώντας σπίτια, επιχειρήσεις και ποιμνιοστάσια.

