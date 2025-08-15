Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Χανιά: Νοσηλεύεται 14χρονος μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε πανηγύρι

Χανιά: Νοσηλεύεται 14χρονος μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε πανηγύρι
Μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Στο νοσοκομείο κατέληξε το βράδυ της Πέμπτης (14/8) ένα 14χρονο παιδί μετά από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ σε πανηγύρι στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ο ανήλικος συμμετείχε σε πανηγύρι σε περιοχή των Χανίων, όπου φέρεται να κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Λίγη ώρα αργότερα η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Ο έφηβος βρίσκεται εκτός κινδύνου, ωστόσο παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση μέχρι να σταθεροποιηθεί πλήρως η κατάστασή του.

Τι να κάνω τον Αύγουστο στην Αθήνα - Όλες οι προτάσεις

Καιρός: Δροσερός Δεκαπενταύγουστος - Πότε έρχονται βροχές σε όλη την Ελλάδα

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα ταμεία

Τζόκερ: Πού έπεσαν τα 4 δελτία που κερδίζουν 100.000 ευρώ

Σούπερ μάρκετ: Ποια είναι ανοιχτά σήμερα 15 Αυγούστου

15 Αυγούστου: Τι ισχύει στην αργία για καταστήματα, ζαχαροπλαστεία, φούρνους

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Οι 6 τροφές που αντιστρέφουν τη γήρανση του σώματος σε 8 εβδομάδες

Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

Γαστρεντερικά προβλήματα: Οι φυσικές λύσεις - απαντήσεις

Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Αγανακτισμένος Βλαδίμηρος Κυριακίδης στο τέλος παράστασης στα Χανιά: «Να σταματήσει αυτό το πράγμα»

Άγριο ξύλο σε πανηγύρι στα Σιταράλωνα: Παρενέβη η Γωγώ Τσαμπά (βίντεο)

Χανιά: 7 μήνες κάθειρξη σε τουρίστες από το Κουβέιτ – Επιχείρησαν να εκβιάσουν ιδιοκτήτη βίλας

Μωρό έπεσε από το μπαλκόνι στα Χανιά: Νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο ΠΑΓΝΗ

Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να φοράτε κοκαλάκι στα μαλλιά όταν οδηγείτε

Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

Σκασμένα χέρια: Πώς να αντιμετωπίσετε την ξηροδερμία, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

