Χανιά: Νοσηλεύεται 14χρονος μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε πανηγύρι

Μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Στο νοσοκομείο κατέληξε το βράδυ της Πέμπτης (14/8) ένα 14χρονο παιδί μετά από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ σε πανηγύρι στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ο ανήλικος συμμετείχε σε πανηγύρι σε περιοχή των Χανίων, όπου φέρεται να κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Λίγη ώρα αργότερα η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Ο έφηβος βρίσκεται εκτός κινδύνου, ωστόσο παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση μέχρι να σταθεροποιηθεί πλήρως η κατάστασή του.