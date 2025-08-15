Games
Πότε ανοίγουν τα σχολεία - Η μέρα επιστροφής

Πότε ανοίγουν τα σχολεία - Η μέρα επιστροφής Φωτογραφία: Unsplash
Πότε χτυπά το πρώτο κουδούνι της νέας χρονιάς για όλες τις σχολικές μονάδες.

Σε έναν μήνα περίπου ανοίγουν τα σχολεία και επιστρέφουν μαθητές και εκπαιδευτικοί στις σχολικές αίθουσες.

Tην Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου με τον καθιερωμένο αγιασμό αναμένεται να ανοίξουν τα σχολεία όλης της χώρας για τη νέα σχολική χρονιά 2025-2026.

Το πρώτο κουδούνι της νέας χρονιάς θα χτυπήσει για όλες τις σχολικές μονάδες στις 11 του μήνα με τους γονείς να ενημερώνονται αρχές του μήνα για την ακριβή ώρα του αγιασμού.

Παραδοσιακά, θα προηγηθεί ο αγιασμός στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση που τελείται το αργότερο μέχρι τις 9:15 ενώ η αντίστοιχη διαδικασία σε Γυμνάσια και Λύκεια γίνεται λίγο αργότερα ήτοι μέχρι τις 10:00. Αμέσως μετά τον αγιασμό, θα ακολουθηθεί η διαδικασία διανομής των βιβλίων της νέας χρονιάς.

Από την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα για τους μαθητές. Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, δασκάλους και καθηγητές, η σχολική χρονιά θα ξεκινήσει νωρίτερα.

Για να ολοκληρώσουν όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες, οι εκπαιδευτικοί θα επιστρέψουν στα σχολεία τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου.

