Ελλάδα

Φωτιά: Βελτιωμένη εικόνα στην Αχαΐα, συνεχίζεται η μάχη στη Χίο

Φωτιά: Βελτιωμένη εικόνα στην Αχαΐα, συνεχίζεται η μάχη στη Χίο Φωτογραφία: Eurokinissi
Πού είναι πολύ αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα.

Στη Χίο ενεργό παραμένει το μέτωπο της φωτιάς μεταξύ των χωριών Λεπτόποδα και Καμπιά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην Αχαΐα, βελτιωμένη φαίνεται η εικόνα της πυρκαγιάς στον Μπάλα ενώ έγιναν δύο προσαγωγές για την χθεσινή αναζωπύρωση στην περιοχή.

Σημειώνεται ότι υπό μερικό έλεγχο τέθηκε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που ξέσπασε, γύρω στις 8.30 το βράδυ, σε δασική έκταση στο Στρατώνι Χαλκιδικής, χωρίς να απειλεί κατοικημένες περιοχές.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με 20 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Επίσης, πολύ αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς υπάρχει σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Τι να κάνω τον Αύγουστο στην Αθήνα - Όλες οι προτάσεις

Καιρός: Δροσερός Δεκαπενταύγουστος - Πότε έρχονται βροχές σε όλη την Ελλάδα

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα ταμεία

Τζόκερ: Πού έπεσαν τα 4 δελτία που κερδίζουν 100.000 ευρώ

Σούπερ μάρκετ: Ποια είναι ανοιχτά σήμερα 15 Αυγούστου

15 Αυγούστου: Τι ισχύει στην αργία για καταστήματα, ζαχαροπλαστεία, φούρνους

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Οι 6 τροφές που αντιστρέφουν τη γήρανση του σώματος σε 8 εβδομάδες

Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

Γαστρεντερικά προβλήματα: Οι φυσικές λύσεις - απαντήσεις

Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Φωτιά στη Χίο: Σε δύσβατο σημείο η αναζωπύρωση, εντολή για εκκένωση 2 χωριών (Βίντεο)

Φωτιές στην Αχαΐα: Προθεσμία και στον 3ο συλληφθέντα - Απολογείται το Σάββατο

Η Πολιτική Προστασία ανάρτησε στοιχεία για τις φωτιές των τελευταίων ημερών

Φωτιά στη Χίο: «Ήχησε» ξανά το 112 για εκκένωση περιοχών

Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται σε πολλαπλές δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την ήπειρο

Γαστρεντερικά προβλήματα: Οι φυσικές λύσεις - απαντήσεις

Πότε να τρώτε μέσα στη μέρα για αδυνάτισμα και ενέργεια

Ετήσια μείωση 4,7% στη Βιομηχανία για τον Ιούνιο 2025

Πούτιν: Μόσχα και Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων

Πανεύκολη και δροσερή σαλάτα με σπαράγγια - Η συνταγή

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να φοράτε κοκαλάκι στα μαλλιά όταν οδηγείτε

