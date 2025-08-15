Φωτιά: Βελτιωμένη εικόνα στην Αχαΐα, συνεχίζεται η μάχη στη Χίο

Πού είναι πολύ αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα.

Στη Χίο ενεργό παραμένει το μέτωπο της φωτιάς μεταξύ των χωριών Λεπτόποδα και Καμπιά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην Αχαΐα, βελτιωμένη φαίνεται η εικόνα της πυρκαγιάς στον Μπάλα ενώ έγιναν δύο προσαγωγές για την χθεσινή αναζωπύρωση στην περιοχή.

Σημειώνεται ότι υπό μερικό έλεγχο τέθηκε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που ξέσπασε, γύρω στις 8.30 το βράδυ, σε δασική έκταση στο Στρατώνι Χαλκιδικής, χωρίς να απειλεί κατοικημένες περιοχές.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με 20 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Επίσης, πολύ αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς υπάρχει σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.