Νέα μέτρα για το νερό - Υποχρεωτικοί έλεγχοι στα δίκτυα

Οι φορείς ύδρευσης θα πρέπει τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο να παρέχουν, μαζί με τον λογαριασμό ή μέσω ψηφιακών μέσων, αναλυτικές πληροφορίες για την ποιότητα του νερού, το κόστος, την κατανάλωση και τη σύγκριση με τον μέσο όρο νοικοκυριών.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση που τροποποιεί το ισχύον πλαίσιο για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ενσωματώνοντας πρόσθετες ρυθμίσεις για την εκτίμηση κινδύνου και την παρακολούθηση των εσωτερικών (οικιακών) συστημάτων διανομής. Η απόφαση αποτελεί προσαρμογή στις επιταγές της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184, αλλά και απάντηση στις πρόσφατες επισημάνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κεντρικός άξονας των αλλαγών είναι η υποχρεωτική εκτίμηση κινδύνου για τα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης σε δημόσιες και ιδιωτικές εγκαταστάσεις, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας από παράγοντες όπως η Legionella και ο μόλυβδος. Οι Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Περιφερειακών Ενοτήτων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, θα πραγματοποιούν γενική ανάλυση των δυνητικών κινδύνων και θα παρακολουθούν συγκεκριμένες παραμέτρους σε εγκαταστάσεις όπου εντοπίζονται προβλήματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις λεγόμενες «εγκαταστάσεις προτεραιότητας», όπου η παρακολούθηση και η λήψη μέτρων θα είναι εντατικότερη.

Οι νέες διατάξεις προβλέπουν συγκεκριμένα ότι, σε περίπτωση εντοπισμού κινδύνου ή υπέρβασης παραμετρικών τιμών, θα λαμβάνονται μέτρα αποκλεισμού ή περιορισμού του κινδύνου. Για τη Legionella, τα μέτρα θα επικεντρώνονται τουλάχιστον στις εγκαταστάσεις προτεραιότητας, ενώ για τον μόλυβδο προβλέπεται, εφόσον είναι εφικτό, η αντικατάσταση εξαρτημάτων από τοξικό μέταλλο. Εισάγεται επίσης υποχρέωση για εκπαίδευση επαγγελματιών, όπως υδραυλικών, ώστε να εφαρμόζουν σωστά τις τεχνικές απαιτήσεις για ασφάλεια στο πόσιμο νερό.

Παράλληλα, τροποποιούνται οι διατάξεις για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού, με έμφαση στην τακτική δειγματοληψία και στον εντοπισμό ουσιών και ενώσεων που περιλαμβάνονται σε καταλόγους επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συχνότητα ελέγχων και δειγματοληψιών κλιμακώνεται ανάλογα με τον όγκο νερού που διανέμεται, με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων. Για την Legionella, καθορίζεται ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψίας, ενώ για τις ουσίες του καταλόγου επιτήρησης η συχνότητα μπορεί να μειώνεται αν δεν εντοπιστούν υπερβάσεις.

Σημαντική καινοτομία αποτελεί η ενίσχυση της υποχρέωσης πληροφόρησης των καταναλωτών. Οι φορείς ύδρευσης θα πρέπει τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο να παρέχουν, μαζί με τον λογαριασμό ή μέσω ψηφιακών μέσων, αναλυτικές πληροφορίες για την ποιότητα του νερού, το κόστος, την κατανάλωση και τη σύγκριση με τον μέσο όρο νοικοκυριών. Προβλέπεται επίσης η παροχή συνδέσμου προς ιστοσελίδα με πλήρη στοιχεία.

Η ΚΥΑ θέτει επίσης σαφείς διαδικασίες για την ενσωμάτωση της εκτίμησης κινδύνου στις διαδικασίες αδειοδότησης ή γνωστοποίησης λειτουργίας εγκαταστάσεων προτεραιότητας. Η μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις δύναται να επιφέρει διοικητικές κυρώσεις, ενώ η συλλογή και αξιολόγηση των εκθέσεων κινδύνου θα γίνεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής, με διαβίβαση στο υπουργείο Υγείας.

