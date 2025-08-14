Games
Μήλος: 17 συλλήψεις υπαλλήλων καθαριότητας για ρύπανση του περιβάλλοντος

Μήλος: 17 συλλήψεις υπαλλήλων καθαριότητας για ρύπανση του περιβάλλοντος Φωτογραφία: ΕΛ.ΑΣ
Οι συλλήψεις στη Μήλο έγιναν μετά από καταγγελία.

Δεκαεπτά άτομα συνελήφθησαν την Τρίτη 12 Αυγούστου στη Μήλο, όλοι υπάλληλοι καθαριότητας του Δήμου με κατηγορίες σε βάρος τους για ρύπανση - υποβάθμιση περιβάλλοντος.

Οι συλληφθέντες είναι ηλικίας από 42 έως 66 ετών και σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, οι συλλήψεις έγιναν μετά από σχετική καταγγελία.

Σε αυτή γινόταν λόγος για παράνομη χωματερή, η οποία υπό την εποπτεία Εισαγγελέα προχθές το μεσημέρι, αστυνομικοί του Α.Τ Μήλου βρέθηκαν στην περιοχή Φρυλίγκος, όπου εντόπισαν έξι απορριμματοφόρα οχήματα με 15 επιβαίνοντα πρόσωπα να προβαίνουν σε ενέργειες απόθεσης στερεών αστικών αποβλήτων σε σημείο εκτός του οριοθετημένου Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.).

milos3_7ab73.jpg

Άμεσα τα οχήματα ακινητοποιήθηκαν και οι επιβαίνοντες προσήχθησαν. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε αυτοψία από υπαλλήλους του Τμήματος Υποδομών και Περιβάλλοντος της Π.Ε. Μήλου και της Γενικής Διεύθυνσης Αειφόρου Ανάπτυξης και Καινοτομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, οι οποίοι διαπίστωσαν απόθεση αποβλήτων στο επίμαχο σημείο που υποβαθμίζει και ρυπαίνει το περιβάλλον.

Από τα δεδομένα της υπόθεσης προέκυψαν, σύμφωνα με την Αστυνομία, παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση-ανακύκλωση κλπ αποβλήτων και για τον λόγο αυτόν συνελήφθησαν 15 άτομα, καθώς και 2 εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

milos2_ec12f.jpg

Δήμος Μήλου: Ανυπόστατες καταγγελίες

Από την πλευρά του ο Δήμος Μήλου με ανάρτησή του την Τετάρτη το βράδυ έκανε λόγο για «στοχευμένη και ανυπόσταση καταγγελία».

«Η Μήλος σήμερα βιώνει προμελετημένη παράλυση της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Μετά από στοχευμένη και ανυπόστατη καταγγελία, το σύνολο του προσωπικού Καθαριότητας και ολόκληρος ο στόλος απορριμματοφόρων του Δήμου κρατούνται, αφήνοντας το νησί χωρίς δυνατότητα αποκομιδής απορριμμάτων.

Δεν πρόκειται για απλή παρεξήγηση. Δεν πρόκειται για «τεχνικό πρόβλημα» ή τυχαίο περιστατικό, αλλά για ευθεία υπονόμευση των καθημερινών αγώνων μας για ένα καλύτερο νησί. Επέλεξαν να "χτυπήσουν" την καρδιά των υπηρεσιών μας, σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διάστημα.

Η πράξη αυτή δεν στρέφεται μόνο κατά της Δημοτικής Αρχής στρέφεται κατά ολόκληρης της Μήλου, των κατοίκων και των επισκεπτών, στην αιχμή της τουριστικής περιόδου, εις βάρος της δημόσιας υγείας, της εικόνας και της οικονομίας ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ ΜΑΣ!

- Απαιτούμε άμεση παρέμβαση από την Πολιτεία και την Κυβέρνηση.

- Η λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας πρέπει να αποκατασταθεί ΤΩΡΑ.

- Η Μήλος δεν θα γίνει το πεδίο ξεκαθαρίσματος μικροπολιτικών λογαριασμών.

- Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι προσβολή για κάθε κάτοικο και κάθε επισκέπτη. Το νησί μας αξίζει προστασία και την απαιτούμε εδώ και τώρα».

{https://web.facebook.com/photo?fbid=1156361546518104&set=a.292439799576954&locale=el_GR}

