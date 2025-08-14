Games
Στη φάκα της ΕΛΑΣ 41χρονος δραπέτης

Ο 41χρονος είχε μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Λάρισας, απ'όπου και δραπέτευσε το 2022.

Αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής συνέλαβαν την περασμένη εβδομάσα στην Αθήνα ένα 41χρονο δραπέτη από τις φυλακές Λάρισας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 41χρονος στις 17 Νοεμβρίου του 2022 απέδρασε από το νοσοκομείο Λάρισας όπου είχε μεταφερθεί για νοσηλεία από τις φυλακές Λάρισας.

Εξέτιε ποινή κάθειρξης 21 ετών και 11 μηνών, για σύσταση συμμορίας, ληστεία κατά συρροή και συναυτουργία, διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.

Ακόμα, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, σε βάρος του εκκρεμούσε βούλευμα με το οποίο διατασσόταν η σύλληψή του προκειμένου να εκτίσει υπόλοιπο ποινής που του είχε επιβληθεί, για το αδίκημα της απόπειρας κλοπής.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

