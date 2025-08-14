Η Βασιλίσσης Όλγας επιστρέφει στην κυκλοφορία - Ποιο κομμάτι της παραδίδεται μέχρι τέλος Αυγούστου

«Μέχρι τέλος Αυγούστου παραδίδεται το κομμάτι από την Αρδηττού έως τους Στύλους του Ολυμπίου Διός», τονίζει ο Χάρης Δούκας.

Η Βασιλίσσης Όλγας επιστρέφει στην κυκλοφορία, γνωστοποίησε με αναρτησή του στα social media ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανακοινώνοντας ότι μέχρι τέλος Αυγούστου θα παραδοθεί το κομμάτι από την Αρδηττού έως τους Στύλους του Ολυμπίου Διός.

«Ήδη ολοκληρώθηκε: ένας νέος χώρος πρασίνου που προσφέρει δροσιά και ξεκούραση στους πεζούς, η πεζοδρόμηση από τη Βασ. Κωνσταντίνου μέχρι τα αρχαία της Λεωφ. Αμαλίας, καθώς και η ανάπλαση που συνδέει τη Βασ. Όλγας με το Ζάππειο», αναφέρει ο δήμαρχος Αθηναίων και προσθέτει:

«Από την απέναντι μεριά, διαμορφώνεται ακόμη μια όμορφη πεζοδρόμηση με δρόμους ήπιας κυκλοφορίας και το τραμ που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία. Κάθε βήμα σε αυτή τη διαδρομή αποκαλύπτει την ιστορία της πόλης, με πολύτιμα ευρήματα από διαφορετικές εποχές.

»Μέχρι τέλος Αυγούστου παραδίδεται το κομμάτι από την Αρδηττού έως τους Στύλους του Ολυμπίου Διός. Στη συνέχεια, ξεκινά το τελικό τμήμα δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο.

Το εργοτάξιο της Βασιλίσσης Όλγας είναι το μοναδικό στην πόλη που θα μείνει ανοιχτό και τον Δεκαπενταύγουστο, ώστε το έργο να παραδοθεί στους Αθηναίους και τις Αθηναίες το συντομότερο δυνατόν. Η Βασιλίσσης Όλγας ξαναγίνεται ένας δρόμος που ενώνει την πόλη, αποσυμφορίζει την κυκλοφορία και αναδεικνύει την Αθήνα που θέλουμε».

