Η Βασιλίσσης Όλγας επιστρέφει στην κυκλοφορία - Ποιο κομμάτι της παραδίδεται μέχρι τέλος Αυγούστου

Η Βασιλίσσης Όλγας επιστρέφει στην κυκλοφορία - Ποιο κομμάτι της παραδίδεται μέχρι τέλος Αυγούστου Φωτογραφία: ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI
«Μέχρι τέλος Αυγούστου παραδίδεται το κομμάτι από την Αρδηττού έως τους Στύλους του Ολυμπίου Διός», τονίζει ο Χάρης Δούκας.

Η Βασιλίσσης Όλγας επιστρέφει στην κυκλοφορία, γνωστοποίησε με αναρτησή του στα social media ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανακοινώνοντας ότι μέχρι τέλος Αυγούστου θα παραδοθεί το κομμάτι από την Αρδηττού έως τους Στύλους του Ολυμπίου Διός.

«Ήδη ολοκληρώθηκε: ένας νέος χώρος πρασίνου που προσφέρει δροσιά και ξεκούραση στους πεζούς, η πεζοδρόμηση από τη Βασ. Κωνσταντίνου μέχρι τα αρχαία της Λεωφ. Αμαλίας, καθώς και η ανάπλαση που συνδέει τη Βασ. Όλγας με το Ζάππειο», αναφέρει ο δήμαρχος Αθηναίων και προσθέτει:

«Από την απέναντι μεριά, διαμορφώνεται ακόμη μια όμορφη πεζοδρόμηση με δρόμους ήπιας κυκλοφορίας και το τραμ που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία. Κάθε βήμα σε αυτή τη διαδρομή αποκαλύπτει την ιστορία της πόλης, με πολύτιμα ευρήματα από διαφορετικές εποχές.

»Μέχρι τέλος Αυγούστου παραδίδεται το κομμάτι από την Αρδηττού έως τους Στύλους του Ολυμπίου Διός. Στη συνέχεια, ξεκινά το τελικό τμήμα δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο.
Το εργοτάξιο της Βασιλίσσης Όλγας είναι το μοναδικό στην πόλη που θα μείνει ανοιχτό και τον Δεκαπενταύγουστο, ώστε το έργο να παραδοθεί στους Αθηναίους και τις Αθηναίες το συντομότερο δυνατόν. Η Βασιλίσσης Όλγας ξαναγίνεται ένας δρόμος που ενώνει την πόλη, αποσυμφορίζει την κυκλοφορία και αναδεικνύει την Αθήνα που θέλουμε».

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο: Τι θα συμβεί με τους ανέμους, «καθαρό» το τοπίο από καύσωνα

Συναγερμός για καρκινογόνες ενώσεις από τον καπνό στην Πάτρα: 3 φορές πάνω από το όριο

Πέθανε η Πόπη Χριστοδούλου, η αγαπημένη «υπηρέτρια» της Ντάλιας από το «Πάρα Πέντε»

Πυρκαγιές: Επικοινωνιακές ασκήσεις στα αποκαΐδια

Σε εξέλιξη οι φωτιές σε Πάτρα και Χίο: Χωρίς ρεύμα επ' αόριστον δεκάδες οικισμοί

ΑΣΕΠ - Ειδική Αγωγή: Καταγγελία για αδικαιολόγητο αποκλεισμό από τους προσωρινούς πίνακες της 2ΕΑ/2025

Φωτιές: Μην πίνετε το νερό της βρύσης στις πληγείσες περιοχές – Μακριά τα παιδιά από τις στάχτες

10 υδατάνθρακες που πρέπει να τρώτε κάθε εβδομάδα

Ζαφείρης Φαχούρης: Καλοκαιρινή περιποίηση προσώπου με φυσικά υλικά που έχουμε στην κουζίνα μας

Τα μεγάλα οφέλη του κουρκουμά - Πώς θα τον απορροφήσετε καλύτερα

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

