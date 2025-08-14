Games
Φόβοι για μόλυνση νερού και αέρα στην Πάτρα - Απαγορεύεται η επαφή παιδιών με τη στάχτη

Οι φλόγες σε πολλές περιπτώσεις σταμάτησαν στη θάλασσα ή στα τσιμέντα των πολυκατοικιών και πλέον οι κάτοικοι αυτών των περιοχών είναι μπροστά σε σοβαρά προβλήματα με το ρεύμα και το νερό.

Μπροστά στη μαύρη πραγματικότητα που αφήνει πίσω της η φωτιά βρίσκονται χιλιάδες άνθρωποι στην Πάτρα, στη Χίο και σε όλες τις περιοχές που δοκιμάστηκαν έντονα τις τελευταίες μέρες. Οι φλόγες σε πολλές περιπτώσεις σταμάτησαν στη θάλασσα ή στα τσιμέντα των πολυκατοικιών και πλέον οι κάτοικοι αυτών των περιοχών είναι μπροστά σε σοβαρά προβλήματα με το ρεύμα και το νερό.

Χωρίς ρεύμα είναι πολλές περιοχές στην Πάτρα και στη Χίο. Σοβαρά προβλήματα παραμένουν σε Βολισσό, Ποτάμια, Πισπιλούντα, Χάλανδρα, Αφροδίσια, Κέραμος, Αγιάσματα, Λεπτόποδα, Εγρηγορός, Κουρούνια, Νενητούρια, Άγιο Γάλα, Πιραμά, Παρπαριά, Τρύπες, Μελανιός, Φυτά, Κηπουριές, Σπαρτούντα, Μάναγρος, Λήμνος, Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα. Οι καμένοι στύλοι είναι περισσότεροι από 150 συνολικά. Για την αποκατάσταση των ζημιών θα απαιτηθούν πολλές ημέρες ίσως και πάνω από μια εβδομάδα.

Την ίδια στιγμή ειδικοί προειδοποιούν για την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας στην Πάτρα από καργινογόνες ενώσεις που βρίσκονται στον καπνό.

«Ειδικά στην Πάτρα, λόγω και της καύσης μικτών υλικών, και δασικών υλικών βιομάζας αλλά και τεχνιτών υλικών, είχαμε μία έκλυση μεγάλων ποσοτήτων καπνού, σωματιδίων, αλλά ταυτόχρονα και έκλυση από μία σειρά από ουσίες που προκύπτουν από την καύση των τεχνιτών υλικών, πλαστικών, ελαστικών, μετάλλων», εξήγησε το πρωί της Πέμπτης στο Mega ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης, καθηγητής περιβαλλοντικής και υγειονομικής μηχανικής ΑΠΘ.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, στην περίπτωση της Πάτρας «περιμένουμε μέσα σε τρεις μέρες περίπου να έχουν πέσει τα επίπεδα σωματιδίων κάτω από τα όρια ασφαλείας του ΠΟΥ» - εκτός βέβαια κι αν υπάρχουν αναζωπυρώσεις, οπότε θα χρειαστούν ακόμη 1-2 μέρες.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Μην πίνετε το νερό της βρύσης

Σε αναλυτικές οδηγίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι Αρχές καλούν τους πολίτες να αποφύγουν τη λήψη πόσιμου νερού από τη βρύση της κατοικίας ή από εξωτερικές πηγές κοντά στην καμένη περιοχή μέχρι να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για την καταλληλότητά του, ιδίως εάν διαπιστωθεί βλάβη του δικτύου ύδρευσης της περιοχής.

Όπως σημειώνεται η Περιφέρεια θα διενεργήσει ελέγχους ποιότητας αέρα και νερού, σε συνεργασία με τους πληγέντες Δήμους και θα ενημερώνει τους πολίτες για κάθε εξέλιξη.

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νήσου Χίου

Η συνεχιζόμενη πυρκαγιά και οι εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης στο κεντρικό και βορειοδυτικό μέρος του νησιού, έχουν σαν αποτέλεσμα ,παρά τη χρήση γεννητριών, να παραμένουν χωρίς τροφοδοσία αφαλατώσεις, γεωτρήσεις και αντλιοστάσια.

Παράλληλα οι εστίες φωτιάς σε αρκετά σημεία προκάλεσαν καταστροφές στα δίκτυα, οι οποίες παρά τις προσπάθειες δεν έχουν αποκατασταθεί ακόμα .

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω πολλές περιοχές παρουσιάζουν έλλειψη τροφοδότησης και διακοπές υδροδότησης.

Οδηγίες για τις περιοχές που πέρασε η φωτιά

Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια που εκλύονται από την πυρκαγιά μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμούς στα μάτια και την αναπνευστική οδό, βήχα, βρογχίτιδα, καθώς και να επιδεινώσουν ή να επιβαρύνουν σοβαρά την αναπνευστική και καρδιαγγειακή υγεία, ιδιαίτερα σε παιδιά, εγκύους, ηλικιωμένους και άτομα με χρόνιες παθήσεις.

  • Ρητή απαγόρευση επαφής παιδιών ή ευπαθών ομάδων με τη στάχτη.
  • Κατά τη διάρκεια των καθαρισμών, συστήνεται η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού, ο οποίος θα περιλαμβάνει: Μάσκα προσώπου με πολύ καλή εφαρμογή στη μύτη και στο στόμα, γάντια, προστατευτικά γυαλιά με πολύ καλή εφαρμογή στη μύτη και το πρόσωπο, μακριά ρούχα και κλειστά παπούτσια. Σχολαστικός καθαρισμός όλων των υλικών που έρχονται σε επαφή με τη στάχτη.
  • Η προσπάθεια αποφυγής της διασποράς στάχτης στον αέρα είναι πολύ σημαντική και ενδείκνυται ο σχολαστικός καθαρισμός των επιφανειών με υγρά πανιά.
  • Αποφυγή χρήσης μεγάλης ποσότητας νερού κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, για την αποφυγή περαιτέρω διασποράς της στάχτης στο έδαφος.
  • Συστήνεται η συλλογή της στάχτης σε πλαστικές σακούλες ή σε κατάλληλους περιέκτες για την αποφυγή περαιτέρω διασποράς της.
  • Σε περιπτώσεις έντονης δύσπνοιας, πόνου στο στήθος ή ζάλης, καλέστε αμέσως το 166 ή το 112.

Η Περιφέρεια θα διενεργήσει ελέγχους ποιότητας αέρα και νερού, σε συνεργασία με τους πληγέντες Δήμους και θα ενημερώνει τους πολίτες για κάθε εξέλιξη.

