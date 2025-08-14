Games
Έρχονται εκπλήξεις και σφράγισμα ασανσέρ με την υποχρεωτική απογραφή

Έρχονται εκπλήξεις και σφράγισμα ασανσέρ με την υποχρεωτική απογραφή
«Όποιος δεν κάνει απογραφή θα υπάρξει σφράγιση του ανελκυστήρα, εκτός από τα πρόστιμα. Όταν διαπιστωθεί ότι δεν έγινε απογραφή προφανώς θα σφραγιστούν και θα υπάρξουν οι κυρώσεις».

Μεγάλες εκπλήξεις κρύβει η υποχρεωτική απογραφή των ασανσέρ, όπως ανέφερε σήμερα στην ΕΡΤ ο Γιώργος Βλασσόπουλος. πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδία Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων

Σημείωσε ότι στις πολυκατοικίες το πρόστιμο είναι στα 1.000 ευρώ για όσους δεν απογραφούν. Υπεύθυνοι είναι οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι για την απογραφή.

Όπως ανέφερε το συστημα θα λειτουργήσει διαλειτουργικά. «Όποιος δεν κάνει απογραφή θα υπάρξει σφράγιση του ανελκυστήρα, εκτός από τα πρόστιμα. Όταν διαπιστωθεί ότι δεν έγινε απογραφή προφανώς θα σφραγιστούν και θα υπάρξουν οι κυρώσεις» επεσήμανε.

Σημείωσε ότι θα υπάρξουν πολλές εκπλήξεις, καθώς ανύπαρκτοι ανελκυστήρες θα ερθουν στην επιφάνεια, θα δούμε ανελκυστήρες που συντηρούνται μια φορά το χρόνο, ενώ πρέπει να συντηρούνται μία φορά το μήνα στις πολυκατοικίες.

Η πλατφόρμα στην οποία θα γίνουν οι σχετικές δηλώσεις είναι ήδη ενεργή, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων, διαχειριστές ή εξουσιοδοτημένους συντηρητές και εγκαταστάτες να πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία έως τις 30 Νοεμβρίου 2025.

Η υποχρεωτική καταγραφή, πιστοποίηση και αναβάθμιση των ανελκυστήρων «άνοιξε» και αφορά τόσο τα δημόσια όσο και τα ιδιωτικά κτίρια.

Σε αυτή τη φάση η απογραφή γίνεται μέσω της εισόδου στην πλατφόρμα με κωδικούς Taxisnet (ή με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης για τους υπεύθυνους λειτουργίας ενός δημόσιου κτιρίου) και απαιτεί τα εξής στοιχεία: στοιχεία ιδιοκτήτη, διαχειριστή ή νόμιμου εκπροσώπου, διεύθυνση του κτιρίου που είναι εγκατεστημένος ο ανελκυστήρας, αριθμός στάσεων, έτος εγκατάστασης, καθώς και στοιχεία του υπεύθυνου συντηρητή.

Συγκεκριμένα, η απογραφή περιλαμβάνει 7 υποχρεωτικά πεδία, που αποτελούν κοινή γνώση για τους υπόχρεους στην υποβολή της δήλωσης, τα οποία θα συμβάλλουν στην στατιστική επεξεργασία των δεδομένων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου.

1. Διεύθυνση και τοποθεσία εγκατάστασης- ΚΑΕΚ Ακινήτου (θα γίνεται αυτόματη συμπλήρωση των στοιχείων μέσω διαλειτουργικότητας ή χειροκίνητη εισαγωγή όπου δεν υπάρχει ΚΑΕΚ).

2. Αριθμός ανελκυστήρων στην οικοδομή

3. Έτος τοποθέτησης ανελκυστήρα.

4. Αριθμός στάσεων ανελκυστήρα.

5. Αν έχει σήμανση CE.

6. Αν υπάρχει ενεργή ή παλαιότερη πιστοποίηση και η χρονική στιγμή αυτής.

7. Στοιχεία Ιδιοκτήτη-Διαχειριστή/στοιχεία συντηρητή-εγκαταστάτη (τα οποία θα προκύπτουν από τη διαδικασία ταυτοποίησης).

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Μητρώου Απογραφής Ανελκυστήρων του Υπουργείου Ανάπτυξης, τέθηκε σε λειτουργία από την Παρασκευή 1 Αυγούστου προκειμένου να καταστεί εφικτή η πλήρης καταγραφή των ανελκυστήρων που λειτουργούν σε όλη τη χώρα.

