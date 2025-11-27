Η παράταση είναι αναγκαία ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος σε ιδιοκτήτες και διαχειριστές κτιρίων.

Η ΠΟΜΙΔΑ ζήτησε δίμηνη παράταση της προθεσμίας απογραφής των ανελκυστήρων της χώρας, η οποία λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2025, με επιστολή της προς τον υπουργό Ανάπτυξης Παναγιώτη Θεοδωρικάκο.

Όπως υπογραμμίζει, η παράταση είναι αναγκαία ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος σε ιδιοκτήτες και διαχειριστές κτιρίων, αλλά κυρίως στις επιχειρήσεις συντηρητών ανελκυστήρων, να ολοκληρώσουν ορθά τις δηλώσεις τους στην πλατφόρμα του Μητρώου Ανελκυστήρων, χαρακτηρίζοντας μάλιστα την απογραφή ως «εθνικό στοίχημα» που απαιτεί τη συμμετοχή όλων.

Στην επιστολή, η ΠΟΜΙΔΑ αναφέρει ότι μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου οι δηλώσεις κινούνταν σε χαμηλά επίπεδα, καθώς επικρατούσαν λανθασμένες εντυπώσεις τόσο μεταξύ διαχειριστών πολυκατοικιών όσο και μεταξύ συντηρητών. Πολλοί διαχειριστές θεωρούσαν ότι η υποβολή δήλωσης με τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISNET θα τους επιβάρυνε με πρόσθετες υποχρεώσεις, ενώ αρκετοί συντηρητές πίστευαν πως απαιτείται έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών για να δηλώσουν τους ανελκυστήρες που συντηρούν.

Οι παρερμηνείες αυτές, σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, είχαν αρθεί μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο στις 19 Νοεμβρίου, όπου διευκρινίστηκε ότι οι διαχειριστές δεν επιβαρύνονται με επιπλέον υποχρεώσεις πέραν της δήλωσης, ενώ οι συντηρητές μπορούν να προχωρούν κανονικά στις υποβολές χωρίς συναίνεση, καθώς πρόκειται για νόμιμη και υποχρεωτική διαδικασία, η οποία δεν συνεπάγεται κόστος για ιδιοκτήτες ή διαχειριστές.

Παρά την αύξηση του ρυθμού υποβολών μετά τις διευκρινίσεις, η ΠΟΜΙΔΑ επισημαίνει ότι ο εναπομείνας χρόνος δεν επαρκεί για την καταχώριση όλων των ανελκυστήρων, ιδιαίτερα από τις επιχειρήσεις συντήρησης που συχνά πρέπει να καταθέσουν χιλιάδες δηλώσεις για λογαριασμό των πελατών τους. Υπενθυμίζει επίσης ότι τυχόν μικρή παράταση δεν θα είχε αποτέλεσμα, καθώς θα συνέπιπτε με την περίοδο των εορτών.

Για τους λόγους αυτούς, η ΠΟΜΙΔΑ καλεί τον υπουργό να παρατείνει την προθεσμία έως τις 31 Ιανουαρίου 2026, αξιοποιώντας τη δυνατότητα που παρέχει ο νόμος για μία και μοναδική χρονική παράταση, ώστε –όπως σημειώνει– «να δοθεί χρόνος σε όλους να ολοκληρώσουν την απογραφή των ανελκυστήρων τους».