Ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο: Τι θα συμβεί με τους ανέμους, «καθαρό» το τοπίο από καύσωνα

Πώς θα κυλήσει ο καιρός στις περιοχές που πλήττονται από τις πυρκαγιές αλλά και σε εκείνες που λόγω Δεκαπενταύγουστου θα βουλιάξουν από επισκέπτες.

Καλά νέα έχουν σήμερα οι μετεωρολόγοι για τους ανέμους, την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν ακόμη μάχη με τις φλόγες στα μέτωπα της δυτικής Ελλάδας και την Χίο.

Όπως ανέφερε στην πρωινή του πρόγνωση ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, οι άνεμοι στα δυτικά έχουν κοπάσει, ενώ αντίστοιχη είναι η εικόνα και για την αυριανή μέρα.

Στο Αιγαίο παλι παραμένουν τα 7 μποφόρ, ωστόσο οι άνεμοι έχουν πέσει στην Χίο, όπου υπάρχει η αυξημένη ανησυχία για το πύρινο μέτωπο.

Ο άνεμος θα ενισχυθεί εκ νέου το Σάββατο - αγγίζοντας τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο - χωρίς όμως να φέρει απαγορευτικά ή δυσκολίες στις μετακινήσεις.

Θερμοκρασιακά ο καιρός είναι επίσης εξαιρετικός, με τον υδράργυρο να πέφτει, δροσίζοντας όλη την χώρα. Μάλιστα σύμφωνα με τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο μέχρι τις 23 Αυγούστου δεν υπάρχει καμία ένδειξη για καύσωνα.

Η αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ

Σήμερα Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025 ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων στην Κρήτη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φθάνοντας τους 34 με 36 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, ενώ στις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 30 βαθμούς.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται λίγες νεφώσεις τοπικού χαρακτήρα το μεσημέρι και το απόγευμα, με ανέμους μεταβλητούς 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βορειοανατολικούς 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 37 βαθμούς, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο ο καιρός θα είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οι άνεμοι θα είναι αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί-βορειοδυτικοί με ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 και στα ηπειρωτικά έως 37 βαθμούς.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στην Εύβοια. οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, στις Σποράδες και την Εύβοια 6 με 7, στρεφόμενοι το απόγευμα σε βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς, στις Σποράδες έως 28.

Στις Κυκλάδες θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός, ενώ στην Κρήτη θα υπάρχουν τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα βροχών ή όμβρων μέχρι το απόγευμα· οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 με 5 και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ, με θερμοκρασία από 23 έως 30 βαθμούς.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου ο καιρός θα είναι αίθριος με ανέμους βόρειους-βορειοανατολικούς 5 με 7 μποφόρ, ενώ στα Δωδεκάνησα θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Καστελλόριζο τοπικά 6 μποφόρ· η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς.

Στην Αττική αναμένονται αίθριες συνθήκες με τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι· οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς (2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη στα ανατολικά).

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, ανέμους μεταβλητούς 2 με 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς.

Ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο

Την Παρασκευή 15 Αυγούστου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Εύβοια και πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί στην Εύβοια.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ στα δυτικά, 4 με 6 στα ανατολικά και στο βορειοανατολικό Αιγαίο από το απόγευμα 7 με 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς και θα κυμανθεί στους 33 με 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο, 35 με 36 στα δυτικά ηπειρωτικά και 29 με 32 στο Αιγαίο.

Ενισχύονται ξανά το Σάββατο οι άνεμοι

Το Σάββατο 16 Αυγούστου ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με μεσημεριανές και απογευματινές νεφώσεις στο βόρειο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ στα δυτικά, 5 με 7 στα ανατολικά και τοπικά έως 8 μποφόρ σε κεντρικό-βόρειο Αιγαίο, Εύβοια και ανατολική Αττική, ενώ η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Χωρίς εκπλήξεις το διήμερο Κυριακή - Δευτέρα

Την Κυριακή 17 Αυγούστου στο βόρειο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα σημειωθούν παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσει αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 μποφόρ στα δυτικά και 4 με 6 στα ανατολικά, με τη θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα.

Τη Δευτέρα 18 Αυγούστου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με απογευματινές νεφώσεις στο βόρειο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

