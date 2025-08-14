«Ανεπιθύμητο» και στον Πειραιά το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris - Συγκέντρωση στο λιμάνι

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται από το ξημέρωμα στο λιμάνι, από την πύλη 11 έως την πύλη 12, όπου δένουν τα κρουαζιερόπλοια.

Μετά από μια σειρά στάσεις σε διαφορετικά νησιά και χθες στον Βόλο, το κρουαζιερόπλοιο με τους Ισραηλινούς τουρίστες και στρατιώτες "Crown Iris" πρόκειται να δέσει σήμερα στον Πειραιά και διαδηλωτές έχουν συγκεντρωθεί από τις 7 το πρωί στην πύλη 12 του λιμανιού, σε ένδειξη αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό που δοκιμάζεται σκληρά στη Γάζα.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται από το ξημέρωμα στο λιμάνι, από την πύλη 11 έως την πύλη 12, όπου δένουν τα κρουαζιερόπλοια.

Φορείς και σωματεία που συμμετέχουν στην κινητοποίηση στέλνουν μήνυμα ότι «Η Ελλάδα δεν θα γίνει χώρα ανάπαυσης για εγκληματίες πολέμου» και πως «Το κρουαζιερόπλοιο με τους Ισραηλινούς στρατιώτες είναι ανεπιθύμητο. Να μην πατήσουν το πόδι τους!».

Οι διαδηλωτές απαιτούν καμία εμπλοκή και στήριξη της γενοκτονίας του παλαιστινιακού λαού.

Το ΠΑΜΕ καλεί τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα να εκφράσουν μαχητικά την αλληλεγγύη τους στον παλαιστινιακό λαό, που μετρά ήδη περισσότερους από 60.000 νεκρούς, σε μεγάλο ποσοστό παιδιά, και πλέον αντιμετωπίζει τα σχέδια του Νετανιάχου να επιβάλει καθολική κατοχή της Γάζας.

Προσθέτει ότι «Οι τελευταίες εξελίξεις με τις δηλώσεις Νετανιάχου για καθολική κατοχή της Γάζας καταρρίπτουν κάθε επιχείρημα περί "δικαιώματος στην αυτοάμυνα" του Ισραήλ, το οποίο είχαν σπεύσει να αποδεχτούν τόσο η κυβέρνηση της ΝΔ αλλά και τα άλλα κόμματα του ευρωατλαντισμού».

Είχαν προηγηθεί ανάλογες κινητοποιήσεις σε Σύρο, Κρήτη, Ρόδο, Βόλο ενώ την περασμένη Κυριακή πραγματοποιήθηκε πανελλαδική δράση υπέρ της Παλαιστίνης σε πάνω από 100 πόλεις και νησιά της χώρας.

Τη συμμετοχή τους στην κινητοποίηση έχουν αποφασίσει μια σειρά συνδικαλιστικές οργανώσεις:

Τα Εργατικά Κέντρα Πειραιά και Λαυρίου - Ανατολικής Αττικής.

Οι Ομοσπονδίες Εργαζομένων Φαρμακευτικών και Συναφών Επαγγελμάτων (ΟΕΦΣΕΕ), η Ομοσπονδία Λογιστών (ΠΟΛ), Ιδιωτικών Υπαλλήλων (ΟΙΥΕ) και Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ).

Επίσης, η ΕΝΕΔΕΠ, τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας, το Σωματείο Ναυπηγοξυλουργών, το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχείων Αττικής, το Σωματείο Καθαριστών - Καθαριστριών Πειραιά, το Συνδικάτο Εργαζομένων στην Ιδιωτική Υγεία Πειραιά, το Συνδικάτο Χημικής Βιομηχανίας, το Σωματείο Επαγγελματιών Οδηγών Αττικής, το Σωματείο Εργαζομένων στο «Allou Fun Park», η Ενωση Λογιστών - Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής (ΕΛΕΠΑ), ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων πρώην ΔΕΚΟ και Τραπεζών, το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών - Πληροφορικής Αττικής (ΣΕΤΗΠ), ο Σύλλογος Εργαζομένων ΨΝΑ, η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων (ΣΕΑΑΝ), ο Σύλλογος Γονένων - Κηδεμόνων ΑμΕΑ Αττικής.

Κάλεσμα συμμετοχής απευθύνουν επίσης η ΟΓΕ, η ΕΕΔΥΕ, η ΕΕΔΔΑ και το ΜΑΣ.