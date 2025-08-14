Games
Συναγερμός για καρκινογόνες ενώσεις από τον καπνό στην Πάτρα: 3 φορές πάνω από το όριο

Οι ειδικοί καλούν τους πολίτες να μείνουν σε κλειστούς χώρους, με κλειστά κουφώματα και εφόσον μπορούν να χρησιμοποιούν καθαριστές αέρα με φίλτρα HEPA. Απαιτείται ακόμη σωστή ενυδάτωση και διατροφή πλούσια σε αντιοξειδωτικά.

Την ώρα που πυροσβέστες και εθελοντές εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες, ειδικοί προειδοποιούν για την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας στην Πάτρα από καργινογόνες ενώσεις που βρίσκονται στον καπνό.

«Ειδικά στην Πάτρα, λόγω και της καύσης μικτών υλικών, και δασικών υλικών βιομάζας αλλά και τεχνιτών υλικών, είχαμε μία έκλυση μεγάλων ποσοτήτων καπνού, σωματιδίων, αλλά ταυτόχρονα και έκλυση από μία σειρά από ουσίες που προκύπτουν από την καύση των τεχνιτών υλικών, πλαστικών, ελαστικών, μετάλλων», εξήγησε το πρωί της Πέμπτης στο Mega ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης, καθηγητής περιβαλλοντικής και υγειονομικής μηχανικής ΑΠΘ.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, στην περίπτωση της Πάτρας «περιμένουμε μέσα σε τρεις μέρες περίπου να έχουν πέσει τα επίπεδα σωματιδίων κάτω από τα όρια ασφαλείας του ΠΟΥ» - εκτός βέβαια κι αν υπάρχουν αναζωπυρώσεις, οπότε θα χρειαστούν ακόμη 1-2 μέρες.

Ελλάδα

«Είναι σημαντικό να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά αν έχουμε κατάλληλα στοιχεία πρόληψης», εξήγησε ο ίδιος, με τον σοβαρότερο κίνδυνο να τον αντιμετωπίζουν ηλικιωμένοι, άνθρωποι με αναπνευστικά και καρδιακά προβλήματα, έγκυες και παιδιά.

«Η ομάδα που πρέπει να προσέχει είναι μία: υψηλού κινδύνου με υποκείμενα νοσήματα με καρδιολογικά και αναπνευστικά. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα», υποστήριξε από την πλευρά της η Ματίνα Παγώνη, αντιπρόεδρος ΕΙΝΑΠ.

