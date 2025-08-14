Φωτια τώρα στην Ηλεία - Φόβοι για μόλυνση του αέρα και του νερού στην Πάτρα

Με άπνοια το πρωί της Πέμπτης 14 Αυγούστου η εικόνα από τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα δείχνει εικόνα ύφεσης και σχετικής αισιοδοξίας.
Στην Πάτρα οι φλόγες έφτασαν στις παρυφές της πόλης και έπληξαν το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου, ενώ χρειάστηκε να εκκενωθούν το νοσοκομείο Καραμανδάνειο και ο οίκος ευγηρίας Κωνσταντοπούλειο.
Αχαΐα και Χίος είναι τα δύο σημεία με τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα.
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετώπισαν την Τετάρτη 109 πυρκαγιές, με χιλιάδες άνδρες της Πυροσβεστικής να επιχειρούν επί του πεδίου, ενώ λίγο μετά τις 6:00 ξεκινούν εκ νέου οι ρίψεις από τα εναέρια μέσα.
Τουλάχιστον 77 άτομα χρειάστηκε να διακομισθούν σε νοσοκομεία, ενώ ασθενοφόρα βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές, έτοιμα να παράσχουν επιτόπου πρώτες βοήθειες.
Εικόνα από τη φωτιά στην Ηλεία08:18:10
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Μην πίνετε το νερό της βρύσης08:16:20
Σε αναλυτικές οδηγίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι Αρχές καλούν τους πολίτες να αποφύγουν τη λήψη πόσιμου νερού από τη βρύση της κατοικίας ή από εξωτερικές πηγές κοντά στην καμένη περιοχή μέχρι να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για την καταλληλότητά του, ιδίως εάν διαπιστωθεί βλάβη του δικτύου ύδρευσης της περιοχής.
Όπως σημειώνεται η Περιφέρεια θα διενεργήσει ελέγχους ποιότητας αέρα και νερού, σε συνεργασία με τους πληγέντες Δήμους και θα ενημερώνει τους πολίτες για κάθε εξέλιξη.
- Διαβάστε τις αναλυτικές οδηγίες εδώ.
Συναγερμός για καρκινογόνες ενώσεις από τον καπνό στην Πάτρα08:13:22
Την ώρα που πυροσβέστες και εθελοντές εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες, ειδικοί προειδοποιούν για την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας στην Πάτρα από καργινογόνες ενώσεις που βρίσκονται στον καπνό.
«Ειδικά στην Πάτρα, λόγω και της καύσης μικτών υλικών, και δασικών υλικών βιομάζας αλλά και τεχνιτών υλικών, είχαμε μία έκλυση μεγάλων ποσοτήτων καπνού, σωματιδίων, αλλά ταυτόχρονα και έκλυση από μία σειρά από ουσίες που προκύπτουν από την καύση των τεχνιτών υλικών, πλαστικών, ελαστικών, μετάλλων», εξήγησε το πρωί της Πέμπτης στο Mega ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης, καθηγητής περιβαλλοντικής και υγειονομικής μηχανικής ΑΠΘ.
Σύμφωνα με τον καθηγητή, στην περίπτωση της Πάτρας «περιμένουμε μέσα σε τρεις μέρες περίπου να έχουν πέσει τα επίπεδα σωματιδίων κάτω από τα όρια ασφαλείας του ΠΟΥ» - εκτός βέβαια κι αν υπάρχουν αναζωπυρώσεις, οπότε θα χρειαστούν ακόμη 1-2 μέρες.
Νέο μέτωπο φωτιάς στην Ηλεία08:05:58
Χιλιάδες πολίτες χωρίς ρεύμα σε Πάτρα, Πρέβεζα, Χίο και Ψαρά07:45:07
Για εκτεταμένες καταστροφές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στη Χίο, στην Αχαΐα, στην Πρέβεζα και στα Ψαρά, κάνει λόγο ο ΔΕΔΔΗΕ.
Στη Χίο είναι εκτεταμένες οι ζημιές καθώς έχουν καταστραφεί περισσότεροι από 150 στύλοι. Οι τεχνικοί εκτιμούν πως αυτό θα πάρει μέρες για να διορθωθεί, ίσως και βδομάδα, ίσως και περισσότερο.
Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι περιοχές Βολισσός, Ποτάμια, Πισπιλούντα, Χάλανδρα, Αφροδίσια, Κέραμος, Αγιάσματα, Λεπτόποδα, Γρηγορός, Κουρούνια, Νεννητούρια, Άγιο Γάλα, Πειραμά, Παρπαριά, Τρύπες, Μελανιός, Φυτά, Κηπουργιές Σπαρτούντα, Μάναγρος,, Λήμνος, Λιμνιά, Αγία Μαρκέλλα.
Χωρίς ρεύμα όμως είναι και τα Ψαρά, επειδή τροφοδοτούνται από τη Χίο. Είναι σε εξέλιξη η μεταφορά γεννήτριας για να μπορέσουν προσωρινά να τροφοδοτούνται.
Στην Αχαΐα χωρίς ρεύμα παραμένουν οι περιοχές των Συχαινών, Μαγούλας, Πλατανίου, Πανεπιστημιούπολης, Κάτω και Άνω Καστριτσίου, Βούντενης, Μπάλα, Χάραδρου, Βερναρδέικων, Αγίου Βασιλείου, Ανθούπολης και Αμπελοκήπων και στο νότιο μέτωπο χωρίς ρεύμα παραμένουν τα τμήματα Αγίου Στεφάνου, Βασιλικού Ισώματος, Θεριανού και Αχαϊκού.
Συνολικά στην Περιφερειακή Ενότητα της Αχαΐας επιχειρούν 120 τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ, συμπεριλαμβανομένων κάποιων εργολάβων.
Προβλήματα όμως αντιμετωπίζουν και στην Πρέβεζα, όπου εξαιτίας της πυρκαγιάς στο Γυμνότοπο έχουν μείνει χωρίς ρεύμα οι οικισμοί Δρυόφυτο, Γυμνότοπος, Γοργόμιλος, Κερασώνας, Παναγιά, Τσαγκαρόπουλο, Κλεισούρα, Κουκλέτσι, Παντάνασσα, Άγιος Γεώργιος, Ρωμιά, καθώς και τμήματα του Ριζοβουνίου. Στην περιοχή επιχειρούν 22 τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ.
Πάτρα: Ντοκούμεντα από τον φερόμενο εμπρηστή στο Γηροκομείο07:24:11
Φωτιά στην Κερατέα06:55:07
Για μικρής έκτασης φωτιά στο πρανές της οδού Πόρτο Εννιά και Αστυπάλαιας στην Κερατέα κλήθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης η Πυροσβεστική.
Σύμφωνα με τις Αρχές, η φωτιά είναι πιθανό να προκλήθηκε από σπινθήρα σε κολώνα ρεύματος και δεν εμπνέει ανησυχία.
Viral οι πυροσβέστες που κοιμούνται στην άσφαλτο στη Χίο06:50:59
Τα ξένα ΜΜΕ για τις φωτιές στην Ελλάδα06:49:52
Δύο προσαγωγές τα ξημερώματα για την φωτιά στα Συχαινά06:44:38
Εντοπίστηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης από τους αστυνομικούς της Ασφάλειας Πατρών το δίκυκλο με τα δύο νεαρά άτομα που αναζητούνταν από τις πρωινές ώρες ως ύποπτα για πρόκληση της φωτιάς στα Συχαινά.
Λίγη ώρα νωρίτερα, είχε συλληφθεί 25χρονος φερόμενος ως υπαίτιος εμπρησμού στο Γηροκομειό.
Συγκλονιστικές εικόνες στην Πάτρα06:42:50
Mάχη με τις φλόγες συνεχίζουν και δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πάτρα.
Το ένα μέτωπο της μεγάλης φωτιάς που ξεκίνησε από τα Άνω Συχαινά καίει δίπλα από την Αρόη, ενώ το άλλο καίει την περιοχή πλέον πάνω από τον Ρωμανό.
Οι πυροσβέστες δίνουν πραγματική μάχη για να μην ανέβει η φωτιά στο λόφο και περάσει προς το Δασύλλιο, λιγότερο από 1 χιλιόμετρο από το κέντρο της Πάτρας.
Η εικόνα σε Αχαΐα και Χίο06:30:51
Τα δυσκολότερα μέτωπα που βρίσκονται σε εξέλιξη εντοπίζονται στην Αχαΐα και τη Χίο.
Πιο συγκεκριμένα, στη Χίο, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Παντελή Μπουρνιά, «το μέτωπο είναι πολύ ζωντανό, η περιοχή είναι πολύ δύσβατη, αρκετά ορεινή υψομετρικά υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις και είναι δύσκολο να πάμε σε διάφορα σημεία».
Ακόμα, δήλωσε πως υπάρχουν ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις, βοσκοτόπια, ενώ υπάρχουν και νεκρά ζώα. «Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι έχουν καεί κατοικίες, έχουμε δει επιχειρήσεις ολοσχερώς κατεστραμμένες, βενζινάδικα, beach bar, βοσκοτόπια, ζωντανά, κτήρια διαλυμένα από τη φωτιά. Ολική καταστροφή».
Στην Πάτρα οι φλόγες έφτασαν στις παρυφές της πόλης και έπληξαν το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου, ενώ χρειάστηκε να εκκενωθούν το νοσοκομείο Καραμανδάνειο και ο οίκος ευγηρίας Κωνσταντοπούλειο.Σημάδια βελτίωσης στο πύρινο μέτωπο στην Αχαΐα
Η μείωση της έντασης των ανέμων περιόρισαν τα μέτωπα της φωτιάς που είχαν επεκταθεί από τα Συχαινά μέχρι τον Ρωμανό.