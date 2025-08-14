Φωτια τώρα στην Ηλεία - Φόβοι για μόλυνση του αέρα και του νερού στην Πάτρα

Καλύτερη εικόνα από τα πύρινα μέτωπα σήμερα 14/8.

Με άπνοια το πρωί της Πέμπτης 14 Αυγούστου η εικόνα από τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα δείχνει εικόνα ύφεσης και σχετικής αισιοδοξίας.

Στην Πάτρα οι φλόγες έφτασαν στις παρυφές της πόλης και έπληξαν το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου, ενώ χρειάστηκε να εκκενωθούν το νοσοκομείο Καραμανδάνειο και ο οίκος ευγηρίας Κωνσταντοπούλειο.

Αχαΐα και Χίος είναι τα δύο σημεία με τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετώπισαν την Τετάρτη 109 πυρκαγιές, με χιλιάδες άνδρες της Πυροσβεστικής να επιχειρούν επί του πεδίου, ενώ λίγο μετά τις 6:00 ξεκινούν εκ νέου οι ρίψεις από τα εναέρια μέσα.

Τουλάχιστον 77 άτομα χρειάστηκε να διακομισθούν σε νοσοκομεία, ενώ ασθενοφόρα βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές, έτοιμα να παράσχουν επιτόπου πρώτες βοήθειες.

