Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

ΔΕΔΔΗΕ για φωτιές: Πού υπάρχουν προβλήματα με την ηλεκτροδότηση - Πάνω από 1 εβδομάδα για την αποκατάσταση στη Χίο

ΔΕΔΔΗΕ για φωτιές: Πού υπάρχουν προβλήματα με την ηλεκτροδότηση - Πάνω από 1 εβδομάδα για την αποκατάσταση στη Χίο Φωτογραφία: EUROKINISSI/ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
Η κατάσταση με την ηλεκτροδότηση σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Χίο, λόγω των φωτιών.

Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση αποκατάστασης των προβλημάτων ηλεκτροδότησης που έχουν προκαλέσει οι φωτιές, καθώς εκατοντάδες τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ επιχειρούν στη Χίο, την Αχαΐα, την Πρέβεζα και σε άλλες περιοχές όπου υπάρχουν ακόμα ενεργά πύρινα μέτωπα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο στη Χίο έχουν καεί περισσότεροι από 150 στύλοι και για την αποκατάσταση των ζημιών θα απαιτηθεί πάνω από μία εβδομάδα, σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ. Αύριο, Πέμπτη, θα ενισχυθούν τα συνεργεία στο νησί.

Με ανακοίνωση, ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει σε ποιες περιοχές αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση και που υπάρχουν ακόμα προβλήματα, εξαιτίας των πυρκαγιών που μαίνονται στη Χίο, την Αχαΐα και την Πρέβεζα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παλεύουν με τις φλόγες στην Πάτρα - Μέσα σε χωριά η φωτιά στη Χίο, πύρινα μέτωπα σε Ζάκυνθο και Πρέβεζα

Παλεύουν με τις φλόγες στην Πάτρα - Μέσα σε χωριά η φωτιά στη Χίο, πύρινα μέτωπα σε Ζάκυνθο και Πρέβεζα

Ελλάδα

Χίος

Στο νησί επιχειρούν πάνω από 45 τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ και συνεργαζόμενων εργολαβικών εταιρειών. Σημειώνεται ότι στη Χίο οι ζημιές είναι πολύ εκτεταμένες. Οι καμένοι στύλοι είναι περισσότεροι από 150 συνολικά. Για την αποκατάσταση των ζημιών θα απαιτηθούν πολλές ημέρες (πάνω από μια εβδομάδα)

Στις 15:00 αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στα χωριά Κατάβαση και Σιδηρούντα.

Σοβαρά προβλήματα παραμένουν σε Βολισσός, Ποτάμια, Πισπιλούντα, Χάλανδρα, Αφροδίσια, Κέραμος, Αγιάσματα, Λεπτόποδα, Εγρηγορός, Κουρούνια, Νενητούρια, Άγιο Γάλα, Πιραμά, Παρπαριά, Τρύπες, Μελανιός, Φυτά, Κηπουριές, Σπαρτούντα, Μάναγρος, Λήμνος, Λημνιά, Αγία Μαρκέλλα.

Χωρίς ρεύμα παραμένουν και τα Ψαρά, τα οποία τροφοδοτούνται από τη Χίο μέσω υποβρυχίων καλωδίων. Βρίσκεται σε εξέλιξη μεταφορά Η/Ζ για προσωρινή τροφοδότηση.

Από αύριο, η δύναμη του ΔΕΔΔΗΕ στη Χίο θα ενισχυθεί με επιπλέον συνεργεία από όλη τη χώρα. Τα συνεργεία παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, αναμένοντας οδηγίες της Πυροσβεστικής για ασφαλή πρόσβαση.

Αχαΐα

Στην περιοχή των Συχαινών (βόρειο μέτωπο): Επαναηλεκτροδοτήθηκαν ο Ψαθόπυργος, το Δρέπανο, τα Αραχωβίτικα και τμήμα της Πάτρας.

Εκτός παραμένουν τμήματα των Συχαινών, Μαγούλας, Πλατανίου, Πανεπιστημιούπολης, Κάτω & Άνω Καστριτσίου, Βούντενης, Μπάλλας, Χάραδρου, Βερναδείκων, Αγ. Βασιλείου, Ανθούπολης, Αμπελοκήπων.

Στο νότιο μέτωπο (Δήμος Δυτικής Αχαΐας): Ηλεκτροδοτήθηκαν η Κάτω Αχαΐα και σχεδόν καθολικά ο Αλισσός.

Εκτός παραμένουν τμήματα των Αγ. Στεφάνου, Βασιλικού, Ισώματος, ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας, Θεριανού, Αχαϊκού.

Συνολικά στην Π.Ε. Αχαΐας επιχειρούν 120 τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ και συνεργαζόμενων εργολάβων, σε πλήρη συντονισμό με την Πυροσβεστική και τις τοπικές αρχές.

Πρέβεζα

Λόγω της πυρκαγιάς στον Γυμνότοπο (Δήμος Ζηρού): Επαναηλεκτροδοτήθηκαν η Φιλιππιάδα και ο Θεσπρωτικός.

Εκτός παραμένουν οι οικισμοί Δρυόφυτο, Γυμνότοπος, Γοργόμυλος, Κερασώνας, Παναγιά, Τσαγκαρόπουλο, Κλεισούρα, Κουκλέσι, Παντάνασσα, Άγιος Γεώργιος, Ρωμιά, καθώς και τμήμα του Ριζοβουνίου.

Στην περιοχή επιχειρούν 22 τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ, σε αναμονή ασφαλούς πρόσβασης.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Αυτό είναι το μετρό έκπληξη που αναμένεται να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

Αυτό είναι το μετρό έκπληξη που αναμένεται να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

Πότε χτυπάει «κόκκινο» στην εφορία για τα τιμολόγια - Τι να προσέξετε

Πότε χτυπάει «κόκκινο» στην εφορία για τα τιμολόγια - Τι να προσέξετε

«Αδειάζουν» τα νησιά μετά τον Δεκαπενταύγουστο – Παγωμένες οι τουριστικές εισπράξεις

«Αδειάζουν» τα νησιά μετά τον Δεκαπενταύγουστο – Παγωμένες οι τουριστικές εισπράξεις

Τι είναι η μέθοδος «αντιπύρ» που χρησιμοποιήθηκε στη Ζάκυνθο

Τι είναι η μέθοδος «αντιπύρ» που χρησιμοποιήθηκε στη Ζάκυνθο

Φωτιά στην Πάτρα: Στον αστικό ιστό οι φλόγες - Έφτασαν σε Τσουκαλέικα και Βραχνέϊκα

Φωτιά στην Πάτρα: Στον αστικό ιστό οι φλόγες - Έφτασαν σε Τσουκαλέικα και Βραχνέϊκα

Σε σπίτια στην Αρόη η φωτιά, 1 χλμ από το κέντρο της Πάτρας - Μαίνονται τα πύρινα μέτωπα σε Ζάκυνθο, Χίο και Πρέβεζα

Σε σπίτια στην Αρόη η φωτιά, 1 χλμ από το κέντρο της Πάτρας - Μαίνονται τα πύρινα μέτωπα σε Ζάκυνθο, Χίο και Πρέβεζα

Ποια συμπληρώματα διατροφής πρέπει να παίρνετε το πρωί και ποια το βράδυ

Ποια συμπληρώματα διατροφής πρέπει να παίρνετε το πρωί και ποια το βράδυ

Μέσα στο μυαλό ενός εμπρηστή – Τα κίνητρα και το ψυχολογικό προφίλ πίσω από τις φωτιές

Μέσα στο μυαλό ενός εμπρηστή – Τα κίνητρα και το ψυχολογικό προφίλ πίσω από τις φωτιές

Πώς θα διώξετε τις κατσαρίδες από το σπίτι σας με λίγο αλουμινόχαρτο

Πώς θα διώξετε τις κατσαρίδες από το σπίτι σας με λίγο αλουμινόχαρτο

Πώς θα επιλέξετε την κατάλληλη οδοντόβουρτσα για μειωμένο κίνδυνο ουλίτιδας, τερηδόνας και περιοδοντίτιδας

Πώς θα επιλέξετε την κατάλληλη οδοντόβουρτσα για μειωμένο κίνδυνο ουλίτιδας, τερηδόνας και περιοδοντίτιδας

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Η πύρινη κόλαση στην Πάτρα, σε ένα βίντεο του Reuters

Η πύρινη κόλαση στην Πάτρα, σε ένα βίντεο του Reuters

Ελλάδα
Καλλιάνος προς Βούλτεψη, για τους εθελοντές: «Όχι» τέτοιες θεωρίες όταν καίγονται σπίτια και απειλούνται ζωές

Καλλιάνος προς Βούλτεψη, για τους εθελοντές: «Όχι» τέτοιες θεωρίες όταν καίγονται σπίτια και απειλούνται ζωές

Πολιτική
Πολιτικοί αρχηγοί μακριά από τις φωτιές

Πολιτικοί αρχηγοί μακριά από τις φωτιές

Ο Πληροφοριοδότης
Σύλληψη 25χρονου στην Πάτρα για εμπρησμό

Σύλληψη 25χρονου στην Πάτρα για εμπρησμό

Ελλάδα

NETWORK

Πώς θα διώξετε τις κατσαρίδες από το σπίτι σας με λίγο αλουμινόχαρτο

Πώς θα διώξετε τις κατσαρίδες από το σπίτι σας με λίγο αλουμινόχαρτο

healthstat.gr
Εβδομάδα αιμοδοσίας στο Σύνταγμα από το ΕΚΕΑ – «Δώσε λίγο από το χρόνο σου… με όλη σου την καρδιά»

Εβδομάδα αιμοδοσίας στο Σύνταγμα από το ΕΚΕΑ – «Δώσε λίγο από το χρόνο σου… με όλη σου την καρδιά»

healthstat.gr
Φον ντερ Λάιεν: Έχει ενισχυθεί το κοινό έδαφος Ευρώπης, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ για την Ουκρανία

Φον ντερ Λάιεν: Έχει ενισχυθεί το κοινό έδαφος Ευρώπης, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ για την Ουκρανία

ienergeia.gr
Δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τις Παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ των Ετών 2026-2040

Δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τις Παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ των Ετών 2026-2040

ienergeia.gr
Την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025 τα Οικονομικά Αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου της Motor Oil

Την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025 τα Οικονομικά Αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου της Motor Oil

ienergeia.gr
Δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την τροποποίηση των Πρότυπων Συμβάσεων Πλαίσιο

Δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την τροποποίηση των Πρότυπων Συμβάσεων Πλαίσιο

ienergeia.gr
Μέσα στο μυαλό ενός εμπρηστή – Τα κίνητρα και το ψυχολογικό προφίλ πίσω από τις φωτιές

Μέσα στο μυαλό ενός εμπρηστή – Τα κίνητρα και το ψυχολογικό προφίλ πίσω από τις φωτιές

healthstat.gr
ΠΙΣ: Εισήγηση στο υπουργείο Υγείας για διαδικασίες που θα αποτρέπουν την παράνομη συνταγογράφηση

ΠΙΣ: Εισήγηση στο υπουργείο Υγείας για διαδικασίες που θα αποτρέπουν την παράνομη συνταγογράφηση

healthstat.gr