Φωτιά στην Πρέβεζα: Εκτροπή κυκλοφορίας από Άρτα έως Αυγό

Φωτιά στην Πρέβεζα: Εκτροπή κυκλοφορίας από Άρτα έως Αυγό Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ/EUROKINISSI
Λόγω της κυκλοφοριακής ρύθμισης ισχύουν μειωμένα κόμιστρα στον Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Μενιδίου.

Η Νέα Οδός ενημερώνει τους οδηγούς ότι σε συνέχεια της προηγούμενης ενημέρωσης η εκτροπή κυκλοφορίας που ίσχυε από τον Α/Κ Φιλιππιάδας έως και τον Α/Κ Αυγού λόγω πυρκαγιάς στην Πρέβεζα στο 163ο χλμ., τροποποιείται και ισχύει (με εντολή της Τροχαίας) από τον Α/Κ Άρτας έως και τον Α/Κ Αυγού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Λόγω της άνω κυκλοφοριακής ρύθμισης ισχύουν μειωμένα κόμιστρα στον Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Μενιδίου.

Ταυτόχρονα, στα πλευρικά διόδια Άρτας, με κατεύθυνση προς Αντίρριο, η διέλευση των οχημάτων γίνεται χωρίς την καταβολή κομίστρων.

Όλα τα οχήματα θα εξέρχονται από τον αυτοκινητόδρομο και μέσω του επαρχιακού οδικού δικτύου θα οδηγούνται στον προκαθορισμένο κόμβο για επανείσοδο στον αυτοκινητόδρομο.

