Ελλάδα

Μαζική διαμαρτυρία για την άφιξη Ισραηλινών στον Βόλο - Χημικά και κρότου λάμψης από τα ΜΑΤ

Μαζική διαμαρτυρία για την άφιξη Ισραηλινών στον Βόλο - Χημικά και κρότου λάμψης από τα ΜΑΤ Φωτογραφία: magnesianews.gr
Τα ΜΑΤ εμπόδισαν τους διαδηλωτές να μπουν στο λιμάνι του Βόλου με ρίψη χημικών και κρότου λάμψης.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το πρωί της Τετάρτης φορείς και σωματεία στον Βόλο, με αφορμή την έλευση του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris στο λιμάνι της πόλης, στο οποίο επιβαίνουν και Ισραηλινοί τουρίστες, αλλά και στρατιώτες στο πλαίσιο «προγράμματος αναψυχής για εγκληματίας πολέμου», όπως καταγγέλλει το ΚΚΕ. Δεν έλειψαν τα δακρυγόνα και οι κρότου λάμψης όταν διαδηλωτές επιχείρησαν να μπουν στο λιμάνι.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, οι διαδηλωτές, με πανό και συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης, πραγματοποίησαν πορεία από την κάτω πλευρά των ΚΤΕΛ όπου και ήρθαν αντιμέτωποι με κλούβα της Αστυνομίας και διμοιρία των ΜΑΤ, με προορισμό το λιμάνι.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ισχυρές δυνάμεις είχαν αποκλείσει κάθε πέρασμα προς το λιμάνι και τις πύλες εξόδου.

Στην οδό Πυράσσου απειλήθηκε επεισόδιο μεταξύ των διαδηλωτών και των δυνάμεων των ΜΑΤ όταν οι πρώτοι επιχείρησαν να προσεγγίσουν προς τον φράκτη του λιμανιού.

Ανδρες των ΜΑΤ επιχείρησαν να απωθήσουν τους διαδηλωτές, που προσπάθησαν να «σπάσουν» τη γραμμή τους. Για αρκετή ώρα οι διαδηλωτές στάθηκαν στο σημείο φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του Ισραήλ και της αστυνομίας.

Εκεί, όπως αναφέρει το magnesianews, έγιναν απωθήσεις από τους αστυνομικούς, οι οποίοι έριξαν στο πλήθος κρότου λάμψης, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη ένταση.

Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, δύο διμοιρίες ΜΑΤ τοποθετήθηκαν μπροστά από τους πολίτες, προκειμένου να εμποδίσουν την ανάρτηση πανό με συνθήματα ορατά από το πλοίο, στην οδό Αθηνών, αναφέρει η ΕΡΤ.

Μάλιστα, σύμφωνα με το taxydromos.gr, με αστικά λεωφορεία του Αστικού ΚΤΕΛ Βόλου, τα οποία έγραφαν «εκτός υπηρεσίας» αναχώρησαν από το εμπορικό λιμάνι του Βόλου οι Ισραηλινοί που κατέφθασαν με το κρουαζιερόπλοιο Crown Iris.

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Αυτό είναι το μετρό έκπληξη που αναμένεται να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

Πότε χτυπάει «κόκκινο» στην εφορία για τα τιμολόγια - Τι να προσέξετε

«Αδειάζουν» τα νησιά μετά τον Δεκαπενταύγουστο – Παγωμένες οι τουριστικές εισπράξεις

Τι είναι η μέθοδος «αντιπύρ» που χρησιμοποιήθηκε στη Ζάκυνθο

Φωτιά στην Πάτρα: Στον αστικό ιστό οι φλόγες - Έφτασαν σε Τσουκαλέικα και Βραχνέϊκα

Εντολή εκκένωσης στην Παλαιά Φιλιππιάδα: Πύρινη λαίλαπα σε Πάτρα, Χίο και Ζάκυνθο

Οι 8 τροφές που μειώνουν τον κίνδυνο του καρκίνου

Οι φωτιές κατακαίνε την χώρα: Μάχη και από το ΕΚΑΒ - 62 άνθρωποι στα νοσοκομεία

Πώς η εργασία σας μπορεί να επηρεάσει τη μακροζωία και την ευτυχία σας

Λάδι αβοκάντο vs. Ελαιόλαδο - Ποιο είναι το καλύτερο για την καρδιά σας

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

