Μαζική διαμαρτυρία για την άφιξη Ισραηλινών στον Βόλο - Χημικά και κρότου λάμψης από τα ΜΑΤ

Τα ΜΑΤ εμπόδισαν τους διαδηλωτές να μπουν στο λιμάνι του Βόλου με ρίψη χημικών και κρότου λάμψης.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το πρωί της Τετάρτης φορείς και σωματεία στον Βόλο, με αφορμή την έλευση του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris στο λιμάνι της πόλης, στο οποίο επιβαίνουν και Ισραηλινοί τουρίστες, αλλά και στρατιώτες στο πλαίσιο «προγράμματος αναψυχής για εγκληματίας πολέμου», όπως καταγγέλλει το ΚΚΕ. Δεν έλειψαν τα δακρυγόνα και οι κρότου λάμψης όταν διαδηλωτές επιχείρησαν να μπουν στο λιμάνι.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, οι διαδηλωτές, με πανό και συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης, πραγματοποίησαν πορεία από την κάτω πλευρά των ΚΤΕΛ όπου και ήρθαν αντιμέτωποι με κλούβα της Αστυνομίας και διμοιρία των ΜΑΤ, με προορισμό το λιμάνι.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ισχυρές δυνάμεις είχαν αποκλείσει κάθε πέρασμα προς το λιμάνι και τις πύλες εξόδου.

Στην οδό Πυράσσου απειλήθηκε επεισόδιο μεταξύ των διαδηλωτών και των δυνάμεων των ΜΑΤ όταν οι πρώτοι επιχείρησαν να προσεγγίσουν προς τον φράκτη του λιμανιού.

Ανδρες των ΜΑΤ επιχείρησαν να απωθήσουν τους διαδηλωτές, που προσπάθησαν να «σπάσουν» τη γραμμή τους. Για αρκετή ώρα οι διαδηλωτές στάθηκαν στο σημείο φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του Ισραήλ και της αστυνομίας.

Εκεί, όπως αναφέρει το magnesianews, έγιναν απωθήσεις από τους αστυνομικούς, οι οποίοι έριξαν στο πλήθος κρότου λάμψης, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη ένταση.

Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, δύο διμοιρίες ΜΑΤ τοποθετήθηκαν μπροστά από τους πολίτες, προκειμένου να εμποδίσουν την ανάρτηση πανό με συνθήματα ορατά από το πλοίο, στην οδό Αθηνών, αναφέρει η ΕΡΤ.

Μάλιστα, σύμφωνα με το taxydromos.gr, με αστικά λεωφορεία του Αστικού ΚΤΕΛ Βόλου, τα οποία έγραφαν «εκτός υπηρεσίας» αναχώρησαν από το εμπορικό λιμάνι του Βόλου οι Ισραηλινοί που κατέφθασαν με το κρουαζιερόπλοιο Crown Iris.