Ο λιμενικός συνελήφθη με την κατηγορία της ασέλγειας σε βάρος δυο ανηλίκων.

Υπόθεση ασέλγειας με κεντρικό πρόσωπο έναν 58χρονο λιμενικό αποκαλύφθηκε στον Βόλο, ύστερα από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ.

Ο λιμενικός συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής, με την κατηγορία της ασέλγειας σε βάρος δυο ανήλικων αγοριών Ρομά, μαθητών Γυμνασίου.

Ο άνδρας, που, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ο ίδιος πατέρας δύο παιδιών φέρεται να προσέγγιζε τα παιδιά μετά το σχολείο και τα μετέφερε σε κατοικία του, όπου φέρεται να προέβαινε στις πράξεις ασέλγειας έναντι μικρών χρηματικών ποσών.

Η Αστυνομία, μετά από καταγγελίες πολιτών που είχαν αντιληφθεί ύποπτες κινήσεις, παρακολουθούσε τον 58χρονο και προχώρησε στην σύλληψή του τη στιγμή που προσπαθούσε να πάρει τα παιδιά από το σχολείο.

Τα ανήλικα εξετάστηκαν ιατρικά και, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, δεν προκύπτει βιασμός, ενώ κατά την έρευνα στις οικίες του δεν φέρεται να εντοπίστηκε βιντεοληπτικό υλικό.

Ο 58χρονος λιμενικός αναμένεται να οδηγηθεί την Κυριακή, ενώπιον του Εισαγγελέα.